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Gündem MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın para kasası "patladı"
Gündem

MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın para kasası "patladı"

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Halep ve Tel Rıfat maliye sorumlusu "Hamza Kobani" kod adlı Mehmet Yıldırım'ı, Suriye'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-19 11:25:00 - 2023-03-19 11:28:25
MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın para kasası "patladı"

MİT, ülke içinde ve dışında nokta operasyonlarına devam ediyor.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Halep'in Şeyh Maksud bölgesinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen terörist Yıldırım'ın, PKK'ya 1986'da katıldığı ve örgütün en eski kadrolarından olduğu belirlendi.

Yıldırım'ın, Türkiye ve Irak'ta terör faaliyetinin ardından 2015'te Suriye'ye geçtiği ve PKK/YPG elebaşlarıyla irtibatlı şekilde sözde maliye sorumluluğunu yürüttüğü tespit edildi.

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