  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset MİT'ten gizli operasyon!
Siyaset

MİT'ten gizli operasyon!

Yeniakit Publisher
2023-04-25 12:23:00 - 2023-04-25 12:56:50
MİT'ten gizli operasyon!

MİT, PKK/KCK-PYD/YPG’nin sözde Rakka alanı sorumlularından Baran Kurtay kod adlı Mehmet Sarı isimli teröristi, 14 Nisan 2023 günü Suriye Kamışlı’da düzenlediği gizli bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

Türkiye’deki örgütsel eylemlere katılmasının ardından 2014’de Suriye alanına geçen Mehmet Sarı’nın son olarak PKK’nın lider kadrosu ile irtibatlı bir şekilde Rakka alanında üst düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

MİT, Mehmet Sarı’nın Kamışlı’daki faaliyetlerini takibe aldı ve operasyon için uygun zamanı bekledi.

PKK/YPG mensubu Baran Kurtay Kod Mehmet Sarı, Suriye Kamışlı bölgesinde 14 Nisan 2023 tarihinde MİT’in özel ekibi tarafından düzenlenen çok gizli bir nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

G.Kıbrıs’ta PKK şov
G.Kıbrıs’ta PKK şov

Dünya

G.Kıbrıs’ta PKK şov
ÖNE ÇIKAN VİDEO

HDP'nin PKK ile ilişkisini ifşa eden mesajlar! 'Kandil'e gidiyorum 10 gün yokum'
HDP'nin PKK ile ilişkisini ifşa eden mesajlar! 'Kandil'e gidiyorum 10 gün yokum'

Siyaset

HDP'nin PKK ile ilişkisini ifşa eden mesajlar! 'Kandil'e gidiyorum 10 gün yokum'

"İktidara gelince operasyonlarımızı sonlandıracaklar" diyen Bakan Soylu: PKK o bölgeyi alacak
"İktidara gelince operasyonlarımızı sonlandıracaklar" diyen Bakan Soylu: PKK o bölgeyi alacak

Gündem

"İktidara gelince operasyonlarımızı sonlandıracaklar" diyen Bakan Soylu: PKK o bölgeyi alacak

Teslim olan terörist itiraf etti! 'PKK'da korku var, gün geçtikçe...'
Teslim olan terörist itiraf etti! 'PKK'da korku var, gün geçtikçe...'

Gündem

Teslim olan terörist itiraf etti! 'PKK'da korku var, gün geçtikçe...'

CHP ve HDP/PKK zihniyetinin LGBT'ye meşruiyet kazandırma projeleri
CHP ve HDP/PKK zihniyetinin LGBT'ye meşruiyet kazandırma projeleri

Siyaset

CHP ve HDP/PKK zihniyetinin LGBT'ye meşruiyet kazandırma projeleri

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

HİZİPSAVAR

zillet ittifakı deleti ele geçirtise ilk iş ordaki bu türk ajanlarını ifşa etmek olacak. saadetsizler ipsizler bu vebal bu günah siizn sakın evime yada olduğum yere gelmeyin. biz vatan hainleri ile pkklılar fetoculara ve dhkpc biçlerle bir olmayız bir olanlaralada bir olmayız. adamsanız ayrılır hak yoluna gelirsiniz.

Mehmet

Mit ve güvenlik güçlerinin ellerine sağlık. Geberen teröriste cehenneme zümera.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23