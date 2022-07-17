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Gündem MİT'ten Gara'da nokta operasyon! PKK'nın sözde üst düzey sorumlusu öldürüldü
Gündem

MİT'ten Gara'da nokta operasyon! PKK'nın sözde üst düzey sorumlusu öldürüldü

MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Duhok-Gara bölgesine gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden "Dersim Malatya" kod adlı İzzettin İnan etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-17 10:13:00 - 2022-07-17 10:20:25
MİT'ten Gara'da nokta operasyon! PKK'nın sözde üst düzey sorumlusu öldürüldü

MİT'in Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütünün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde PKK-HPG Konseyi üyesi ve Apollo Akademiler sorumlusu "Dersim Malatya" kod adlı İzzettin İnan etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terörist İnan, Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde takibe alındı. 

Toplantıdayken öldürüldüler

Örgüt kadrolarıyla Duhok-Gara bölgesinde toplantı halinde olduğu belirlenen İnan, MİT'in düzenlediği operasyonla yanındaki teröristlerle beraber etkisiz hale getirildi.

Kanlı eylemlerin talimatını veriyordu

Terörist İnan'ın örgüte 1992'de katıldığı, Suriye ve Irak'ta terör faaliyetleri yürüttüğü, ayrıca güvenlik güçlerine yönelik bazı eylemlerin talimatını verdiği belirlendi.
Örgüt içindeki terörist faaliyetlerini Irak'ın kuzeyinde sürdüren, PKK'lılara ideolojik ve silahlı eğitimler verdiği belirtilen İnan'ın, MİT ve TSK'nın koordineli operasyonuyla geçen yıl etkisiz hale getirilen PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden olan ve Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı kategori"de bulunan "Sofi Nurettin" kod adlı Halef el Muhammed'in yerine getirildiği öğrenildi.

Suriye'den Türkiye'ye yönelik tüm silahlı eylem ve faaliyetlerin en tepedeki yöneticisi olduğu belirtilen ve Pençe Kartal-2 Operasyonu sırasında TSK'ya karşı eylemleri komuta ettiği, 13 kişinin infaz emrini verdiği belirlenen terörist "Sofi Nurettin"in saklandığı mağarada vurulduğu anın görüntüleri de geçen yıl basınla paylaşılmıştı.

 

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Yorumlar

allah için sevenlerden

sineklerle uğraşılırken esasen bataklık nasıl kurutulmalı sorusu zihnimizi her an kurcalamalı ve ivedilikle cevabı bulunmalıdır. devletin bu konuda birsürü uzmanı teorisyeni teknisyeni profesörü var yoksa silahlı propaganda kısmı bitsin istenmiyormu bunun bir din savaşı olduğu görülmedikçe bitirilemez

allah için sevenlerden

sineklerle uğraşılırken esasen bataklık nasıl kurutulmalı sorusu zihnimizi her an kurcalamalı ve ivedilikle cevabı bulunmalıdır. devletin bu konuda birsürü uzmanı teorisyeni teknisyeni profesörü var yoksa silahlı propaganda kısmı bitsin istenmiyormu bunun bir din savaşı olduğu görülmedikçe bitirilemez allah bizi imtihan ediyor eski dinlerine (eski adı zerdüştlük yeni adı ezidilik) döndürülme savaşında biz müslümanlar nasıl bir akıl kullanıpta bu savaşı boşa çıkaracağız gerçektende çok çok zor bir olay türkler müslüman kürtlerde müslüman çok kolay gibi görünüyor değilmi çok akıllıyız ya hadi bakalım
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