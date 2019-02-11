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Mitsubishi Electric'ten baz istasyonlarının enerji tüketimini azaltan teknoloji

Şirketin geliştirdiği amplifikatör, mobil baz istasyonlarında yüzde 40'a varan oranda enerji verimliliği sağlıyor

11 Şubat 2019 Pazartesi 10:55
Mitsubishi Electric'ten baz istasyonlarının enerji tüketimini azaltan teknoloji

Mitsubishi Electric'in geliştirdiği ultra geniş bantlı, dijital kontrollü galyum nitrit amplifikatörü, mobil baz istasyonlarında yüzde 40'a varan oranda enerji verimliliği sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mitsubishi Electric, 5G mobil iletişim sistemlerine odaklanan dünya lideri sub-6GHz bant aralığıyla uyumlu çalışabilen dünyanın ilk ultra geniş bantlı dijital kontrollü galyum nitrit (GaN) amplifikatörünü geliştirdi.

Yüzde 40’a varan oranda enerji verimliliği sağlayan amplifikatörün, geniş kapasiteli iletişime katkıda bulunması ve mobil baz istasyonlarının enerji tüketimini azaltması hedefleniyor.

Mitsubishi Electric’in yeni ultra geniş bantlı dijital kontrollü GaN amplifikatöründe, iki paralel GaN transistöründen oluşan ileri bir yük modülasyon devresi kullanılıyor. 1.4-4.8GHz geniş bantlı devre, işletim için amplifikatörün yüksek verimlilik sağlaması açısından yük modülasyonunun bant genişliğini artırıyor. Geniş bantlı amplifikatör işletimi farklı frekans bantlarını destekliyor.

 

- Dijital kontrol yüksek verimli işletim sağlıyor

 

Amplifikatörün dijital kontrollü giriş sinyalleri, fraksiyonel bant genişliğinin yüzde 110’unda yüzde 40’a varan oranda yüksek verimli yük modülasyonu sağlıyor.

Dijital kontrolde, Mitsubishi Electric’in aralarında kompakt yapay zeka (AI), otomatik tasarım derinlemesine öğrenme algoritması ve ekstra verimli akıllı öğrenme uygulamalarının da bulunduğu tescilli yapay zeka teknolojisini tek bir çatı altında toplayan Maisart ile desteklenen öğrenme fonksiyonu kullanılıyor. Amplifikatörde sağlanan verimlilik artışı mobil baz istasyonlarının enerji tüketiminin azaltılmasına yardımcı oluyor.

 

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 10:55
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