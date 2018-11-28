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Mitsubishi Electric yeni bir mobil haritalama sistemi geliştirdi

Mitsubishi Electric'in nakliye ve kurulum avantajı sağlayan yeni mobil haritalama sistemi MMS-G'nin 25 Aralık'ta piyasaya sürülmesi planlanıyor

28 Kasım 2018 Çarşamba 11:17
Mitsubishi Electric yeni bir mobil haritalama sistemi geliştirdi

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, yeni mobil haritalama sistemi MMS-G'nin (Mobile Mapping System) kompakt sürümünü 25 Aralık'ta piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, Mitsubishi Electric, ileri teknoloji çözümleri sayesinde geliştirilmekte olan sürücüsüz araç sistemleri ve gelecekte öngörülen ticari sistemler için temel verileri sağlamak üzere yüksek hassasiyetli 3D haritalara ihtiyaç duyulan pazarlarda iddialı bir oyuncu olarak dikkati çekiyor.

Yüksek hassasiyetli, doğru ve etkili arazi ve altyapı incelemelerine yönelik talebin artmasının öngörüldüğü Avrupa, Kuzey Amerika, Asya ve Okyanusya pazarlarında büyümeye devam eden şirket, yeni mobil haritalama sistemi MMS-G'nin kompakt sürümünü 25 Aralık'ta piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Sürücüsüz araç haritaları için arazi incelemelerine ve yüksek doğrulukta veri toplama çalışmalarına imkan tanıyan yeni MMS-G; demir yollarını, rıhtımları, ulaşılması zor alanları ve çok daha fazlasını incelemek için kolaylıkla monte edilebiliyor.

Otomobillere, demir yollarına, araçlara ve gemilere monte edilmek için özel olarak tasarlanan kompakt, hafif ve taşınabilir yeni MMS-G’nin Mitsubishi Electric'in bu alandaki küresel iş hacmini arttırması bekleniyor.


- Gece koşullarında veri toplama


MMS-G’nin 3 farklı Global Navigasyon Uydu Sistemi (Global Navigation Satellite System-GNSS) antenini tek bir antende birleştiren kompakt tasarımı, ağırlığın mevcut MMS-G220Z modeline kıyasla yaklaşık yüzde 50 azalmasını sağlıyor. Çatıya monte edilen ünitenin iki ayrı üniteye bölünmesiyle nakliye ve kurulum kolaylığının yanı sıra iş gücünün azaltılmasına olanak tanıyor.

Sistem; otomobillerin yanı sıra vagonlar, araçlar ve gemiler için de farklı montaj imkanları sunuyor. Konum, sürat, durum ve istikamet tespiti sağlayan ölçüm ünitesi ve hız sensörü, tüneller gibi uydu sinyallerinin alınamadığı yerlerde kullanılabiliyor. Yüksek hassasiyetli kamera sayesinde gece koşullarında da veri toplanabiliyor.

Yeni MMS-G'nin tescilli işletim yazılımı, arazi incelemelerinin karmaşık ayarlara gerek duyulmadan yapılmasını sağlıyor. İşletim ekranında gerçek zamanlı olarak teyit edilebilen tahmini ölçüm doğruluğu, kullanıcıların optimum veri toplama için operasyonları etkin bir şekilde seçmelerine imkan tanıyor. Sistemle birlikte temin edilerek alınan veriler, işleme sonrası yazılımı sayesinde 3D lazer nokta bulutlarını yapılandırmak için kullanılabiliyor.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 11:17
  1. Mitsubishi Electric
  2. mobil haritalama sistemi

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