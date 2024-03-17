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Gündem Mitingdeki skandal görüntü affedilmedi! Gözaltına alındılar
Gündem

Mitingdeki skandal görüntü affedilmedi! Gözaltına alındılar

Yeniakit Publisher
2024-03-17 22:02:00 -
Mitingdeki skandal görüntü affedilmedi! Gözaltına alındılar

Yenikapı'da DEM Parti mitinginde PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan posterini açan ve yasa dışı slogan atan 75 kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

DEM Parti tarafından Yenikapı'da alanında düzenlenen Nevruz kutlamasında çıkan olaylar nedeniyle toplam 75 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada gözaltına alınanlar arasında 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan aranan 2 kişinin de olduğu belirtildi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) tarafından Yenikapı'da 'Şimdi Özgürlük Zamanı' konulu Nevruz Kutlaması sırasında olaylar çıktı.

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Söz konusu etkinlik nedeniyle alan ve çevresinde yapılan güvenlik uygulamalarında; Etkinlik alanındaki kule üzerinde PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan posteri açtığı tespit edilen M.A., Ş.A. ve Y.Ö. gözaltına alınmıştır. Alan çevresinde yapılan güvenlik uygulamalarında ise “terör örgütü propagandası yapmak" suçundan, arama kaydı bulunan M.K. ve M.B. adlı şahıslar gözaltına alınmıştır. Etkinlik alanı ve çevresinde “polise mukavemet gösteren, taşkınlık çıkaran, yasa dışı slogan atarak terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen" toplam 70 şahıs hakkında (15 Kadın, 55 Erkek) gözaltı işlemi uygulanmıştır. Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.
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