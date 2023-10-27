  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Düşen maskeleri görün Batı şakşakçıları! Soykırıma ses çıkaran Maka Dakhil kovuldu

Sedat Peker'den dikkat çeken Ali Yerlikaya hamlesi! Herkes şaştı kaldı

Merkez Bankası’ndan flaş karar! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

Hande Fırat’tan bomba iddia! Türkiye, İsrail’le ilgili bu kararı alacak

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi OLMASAYDI NE OLURDU? İçimizdeki İsrailliler yalana doymuyor

Görüntüler ortaya çıktı! Şarlatan Adnan Oktar Aleyna Tilki’ye böyle salça olmuş

O yalanlar Cem Küçük’ü isyan ettirdi! Sağlı-sollu, Allah ne verdiyse girişti

Hilal Kaplan, kötü haberi tüm Türkiye’ye böyle duyurdu! Maalesef…

O anket, az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu! Yeniden Refah damga vurdu! İşte partilerin son oy oranları

Yurttan sesler korosuna o da katıldı! Ahmet Hakan, öyle bir skandala imza attı ki…
Aktüel Miting nedeniyle bu metro hattı ile Marmaray ücretsiz olacak
Aktüel

Miting nedeniyle bu metro hattı ile Marmaray ücretsiz olacak

Yeniakit Publisher
2023-10-27 20:54:00 -
Miting nedeniyle bu metro hattı ile Marmaray ücretsiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın İstanbul'da düzenlenecek "Büyük Filistin Mitingi" nedeniyle Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı ile Marmaray seyahatlerinin ücretsiz olacağını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın İstanbul'da düzenlenecek "Büyük Filistin Mitingi" nedeniyle Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı ile Marmaray seyahatlerinin ücretsiz olacağını bildirdi.

Uraloğlu, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, "Büyük Filistin Mitingi"nde Gazze'ye ses olacak vatandaşlara kolaylık sağlaması için İstanbul'da Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı ile Marmaray seyahatlerinin ücretsiz hizmet vereceğini belirtti.

- Başkentray ve İZBAN'da da seferler ücretsiz

Ayrıca Ankara'da Başkentray, İzmir'de ise İZBAN banliyö tren seferlerinin de bu tarihte ücretsiz olacağına dikkati çeken Uraloğlu, "Zulme karşı sesimizi en yüksek şekilde çıkarmak için bütün vatandaşlarımızı 'Büyük Filistin Mitingi'ne bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

asim keskin

Miting miting miting, ben beni bildim bileli hep yapiyorlar, tehditler, lanetler, mitingler. Ama sonuc ne? 1 cm ilweri gidilebildimi? hayir. o zaman niye bunu yapiyrsunuz? bu riyakalrik degilmi? allahi mi kandiriyoruz?
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23