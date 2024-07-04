MİT'in yakaladığı MOSSAD ajanları serbest bırakıldı!

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından 2023 yılının Temmuz ayında gerçekleştirdiği operasyon sonrası Mossad'ın 7 kişilik ajan şebekesi çökertilmiş, bağlantılı kişiler de yakalanmıştı. 57 kişiye dava açıldı. Yargılama sonrasında "Mossad ajan şebekesi" olarak açıklanan kişiler serbest bırakıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından geçtiğimiz yıl Temmuz ayında gerçekleştirilen operasyonla Mossad'ın 7 kişilik ajan şebekesinin çökertildiği duyurulmuş, çeteyle bağlantılı kişilere yönelik de operasyonlar düzenlenmişti.

Derinleştirilen soruşturma sonrasında İstanbul Başsavcılığı tarafından 57 kişiye dava açıldı. Önceki gün görülen duruşmada ise Mossad ajan şebekesi için tahliye kararı çıktı.

Savcılık iddianamesine göre Mossad ajanlarının hedefinde Türkiye’de yaşayan yabancılarla birlikte özellikle Filistinli aktivistler vardı. Şüpheliler çeşitli Filistin derneklerine üye olan 14 aktiviste yönelik cinayet, adam kaçırma, şantaj gibi eylemler düzenlemek için istihbarat çalışması yapıyordu.

HABER YAPIP PARA ALMIŞLAR

Hazırlanan dosyaya göre şüpheli kişiler İsrail'in Tel Aviv merkezli kurduğu çevrimiçi operasyon ekibine bağlı ve yapılan her iş karşılığında binlerce dolarlık ödemeler gerçekleştirildi. Söz konusu ödemeler ise kripto paralar, havale ofisleri, canlı kuryeler ile yapıldığı iddia ediliyordu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sanıklardan Abdulkerim Hammadi'nin İsrail İstihbarat Servisi bağlantılı gönderici isimler vasıtasıyla binlerce dolar aldığı tespit edildi. Hammadi ifadesinde Ebu Halid isimli bir kişinin İran ve Hamas ile ilgili haber yapılması için kayıtlar gönderdiğini, bu şahsa toplam Hamas ve İran ile ilgili 7 veya 8 video filmi gönderdiğini ve bunun karşılığında ödemeyi kripto para aldığını itiraf etti.

"PARA TRANSFERİNİ MOSSAD YÜRÜTÜYORDU"

İddianameye göre özel Alperen Erkut, dedektiflik yapması kapsamında İsrail İstihbarat Servisi ile bağlantılı olduğu ve dedektiflik işleri karşılığında servisten para aldığını itiraf etmişti.

Sanıklardan Alperen Erkut'un ifadesinde 2022 yılında Okan Albayrak ve babası Ahmet Koray Özgürün Muğla Fethiye’de evine çağırdığını, evde para transferlerinin MOSSAD tarafından yürütüldüğünü ve deşifre edildiklerini, bu doğrultuda dosya oluşturulduğu ve isimlerinin geçtiğini, İsrail misyonundan yardım alarak önce Yunanistan’a oradan da Avrupa ülkesine kaçağını söylediğini itiraf etti.

Şüpheliler arasında Özel Dedektifler Derneği'nin kurucu başkanı İsmail Yetimoğlu da bulunuyordu. İddianameye göre Yetimoğlu’nun, Ilya isimli İsrail İstihbarat Servisi üyesi ile 2019- 2022 yılları arasında irtibat kurduğu ve onun talimatı ile bir çok isim hakkında bilgi belge topladığı tespit edilmişti. İsrail ajanı tarafından kendisine uluslararası ödeme şirketi aracılığıyla binlerce dolar gönderildiği belirlendi.

CASUSLUK SUÇUYLA DAVA AÇILDI

Şüpheliler 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme' suçundan haklarında açılan dava görüldü.

Savcılık makamının operasyonla yakalanan bütün isimler için ayrı ayrı ceza talebi olmasına rağmen mahkeme 2 kişi hariç sanıkların tamamının tahliye edilmesine ve haklarındaki yurtdışına çıkış yasağının kaldırılmasına hükmetti.

Mahkeme sanık Ahmet Koray Özgürün ile Alperen Erkut'un tutukluluğuna devam kararı verirken, Mossad ajan şebekesi olarak duyurulan operasyonda gözaltına alınan 7 kişi ile birlikte toplam 16 sanığın tahliyesine karar verdi.

Mahkeme söz konusu sanıklar için derhal tahliye edilmeleri kararı verdi, ayrıca birçok sanık için konulan yurt dışına çıkış yasağının da kaldırılmasına hükmetti.