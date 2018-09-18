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MİT'in yakaladığı 9 terörist tutuklandı

Zeytin Dalı Harekatı'nda 2 askerimizi şehit eden 9 PKK/PYD'li terörist tutuklandı.

18 Eylül 2018 Salı 22:57
MİT'in yakaladığı 9 terörist tutuklandı

Zeytin Dalı Harekatı sırasında Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi ve akabinde Usta'nın naaşının kaçırılması olayına karışan 9 teröristin, Hatay İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Teröristler, geniş güvenlik önlemleri altında Hatay Adliyesi'ne getirildi.

Adliye önüne elinde Türk bayrağıyla gelen 70 yaşındaki Fatma İzzettinoğlu, teröristlere tepki gösterdi.

TUTUKLANDILAR

Savcılıktaki işlemlerinin ardından teröristler, "kasten adam öldürme", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Teröristler hakimliğin kararıyla tutuklandılar.

Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi ve akabinde Usta'nın naaşının kaçırılması olayına karışan 9 terörist, 14 Eylül Cuma günü Suriye'nin Afrin kentinde jandarma istihbarat ve terörle mücadele birimleri ile MİT'in çalışmasıyla yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 22:57
  1. Hatay
  2. Pyd
  3. PKK

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