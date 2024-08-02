MİT’in takas operasyonu Dünyanın gündemi oldu! Putin havalimanında karşıladı

Türkiye, bir kez daha uluslararası barış katkı sağlayan bir operasyona imza attı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordine ettiği takas operasyonunda, Rusya ile ABD arasında geniş kapsamlı esir takası gerçekleştirildi.

Takas sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’na gelerek burada takasla Rusya’ya iade edilen kişilerin uçaktan inmesini bekledi.

TEK TEK ELLERİNİ SIKIP SARILDI

Uçaktan inenlerin tek tek elini sıkan Putin, ardından takas edilen kişilerle kırmızı halı üzerinde havalimanı binasına girerek burada bir konuşma yaptı.

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DEVLET NİŞANI VERİLECEK

Rusya’ya verdikleri yemine sadık kaldıkları için teşekkür eden Putin, kendilerine devlet nişanı verileceğini söyledi.

Putin’e burada Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov ve Rusya Dış İstihbarat Servisi (SRV) Başkanı Sergey Narışkin eşlik etti.

Karşılamada Rusya Muhafız Alayı da hazır bulundu.

MİT, bugün ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza atmıştı.