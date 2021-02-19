  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Zillet ittifakından PKK’yı aklama yarışı

HDP ile ittifak yapmadan AK Parti’yi yenemeyiz!

ABD’den İran’a beklenmedik ‘nükleer’ mesajı

Erdoğan'ın sinyallerini verdiği dönem başlıyor! Bu 4 kritere uyan il, normalleşecek

Murat Karayılan saklandığı mağaradan itiraf etti!

Meteoroloji, 33 kenti sarı kodla uyardı: Yoğun kar yağışı bekleniyor!

19.02.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Kimseyi takmıyorlar! Boğaziçi 'Üniversite'si bu cesareti nereden alıyor?

Gizemli monoliti büyücüler yaptı diyerek yaktılar

Dörtlü çete koroya başladı
Gündem MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilmişti! PKK'lı terörist İbrahim Parım tutuklandı
Gündem

MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilmişti! PKK'lı terörist İbrahim Parım tutuklandı

Millî İstihbarat Teşkilatı'nın sınır ötesinde düzenlediği operasyonda enselenen PKK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 15:31:00 -
MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilmişti! PKK'lı terörist İbrahim Parım tutuklandı

Millî İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonuyla Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanan, terör örgütü PKK'nın sözde lojistik sorumlusu "Laşer" kod adlı İbrahim Parım tutuklandı.

Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanarak 10 Şubat'ta Türkiye'ye getirilen Parım, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Parım, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanan Parım'ın, sorgusunda, örgütte yer aldığı dönemdeki faaliyetleri ile bazı PKK mensupları hakkında bilgi verdiği öğrenildi.

Hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından kaydı bulunan Parım'ın, 2015'te terör örgütü PKK'nın kırsal kadrosuna katıldığı belirlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye imzayı attı! ABD’yi sarsan F-35 gelişmesi
Dünya

Türkiye imzayı attı! ABD’yi sarsan F-35 gelişmesi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraklerinden SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ, ABD’nin ara sıra elinde patlayan F-35 uça..
Türkiye'ye davette bulundu
Dünya

Türkiye'ye davette bulundu

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Türk ve Azeri iş adamlarının katıldığı bir organizasyonda, 'Türk iş adamlarını, büyük şirketleri..
Bakan Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki
Gündem

Bakan Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Gara'da 13 vatandaşımızın şehit edilmesini siyaset malzemesi haline çevir..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay