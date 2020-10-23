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Gündem MİT’in nokta atışına Abdullah Ağar’dan dikkat çeken yorum
Gündem

MİT’in nokta atışına Abdullah Ağar’dan dikkat çeken yorum

Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere düzenlenen terör saldırısının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 16:07:00 -
MİT’in nokta atışına Abdullah Ağar’dan dikkat çeken yorum

Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere düzenlenen terör saldırısının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Akademisyen Abdullah Ağar ile terör ve güvenlik uzmanı Eray Güçlüer, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye düşmanlık yapanı unutmuyor

Akademisyen Abdullah Ağar, ‘O alçağın o hain teröristin aylar yıllar sonra MİT'in ortaya koymuş olduğu başarılı bir operasyonla Irak'tan Türkiye'ye getirilmiş olması son derece önemli. Eninde sonunda bedelinin ödetilmesi Türkiye'nin devlet olarak kendisine düşmanlık yapanı unutmaması onu yıllar süren bir takiple sonunda yakalayıp adalete teslim etmesi son derece önemli’ dedi.

Terör ve güvenlik uzmanı Eray Güçlüer ise ‘Tebrik ediyoruz. Gerçekten inanılmaz operasyonlar yapıyorlar. Milletimizi sevindiriyorlar gurur duyuyoruz. MİT eski MİT değil, bütün kıtaların kesiştiği noktadaki güçlü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güçlü bir istihbarat teşkilatı olduğunu kanıtlamış durumda. Sadece teröristlerle değil küresel servislerle de büyük bir mücadele içerisinde’ ifadelerine yer verdi.

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