'MİT'e alacağız' yalanıyla cinsel istismara maruz bırakılan lise öğrencisi...

Konya'da, 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' vaadiyle kandırılan lise öğrencisi G.A.'ya (17), cinsel istismarda bulunan Ahmet Mandal (35) için 22 yıl, ona yardım eden 2 okul müdürü hakkında verilen 8 yıl 4'er ay hapis cezasını az bulan G.A.'nın ailesinin avukatı Mehmet Onur Güleç, karara üst mahkemeyle itirazda bulunacak. G.A.'nın örgün eğitime ara verdiğini ifade eden Güleç, "Müvekkilim başarılı bir öğrenciydi ve okulda birinciliği vardı. Bu olay sonrasında hem eğitim hem de sosyal hayatı ciddi sıkıntıya uğradı. Örgün eğitime ara verdi ve ailesiyle şehir değiştirmek zorunda kaldı" dedi.

Konya'da lise müdürü Harun Avcu, iddiaya göre; geçen yıl kasım ayında son sınıfta okuyan G.A. isimli kız öğrenciyi, derslerinde başarılı olduğu için, 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' diyerek kandırıp, evli ve 3 çocuk babası Ahmet Mandal ile tanıştırdı. Mandal da G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulundu. G.A.'nın durumu anlatmasıyla ailesi, şikayetçi oldu. Kendisini 'MİT mensubu' olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal, gözaltına alınıp, 25 Kasım 2022'de 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Aynı okulda eğitim alan K.K. adlı kız öğrenci de Mandal tarafından tacize uğradığı iddiasıyla şikayette bulundu. Soruşturmada ayrıca okul müdürü Harun Avcu ile G.A. ve Mandal'ın dini nikahının kıyıldığı okulun müdürü Asuman Sahar Koleri tutuklandı. Bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen idari soruşturma kapsamında 2 okul müdürü de memurluktan ihraç edildi.

37'ŞER YIL HAPİS İSTEMİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Ahmet Mandal, Harun Avcu ve Asuman Sahar Koleri hakkında, 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçlarından 37'şer yıla kadar hapis ile olayla bağlantısı olduğu öne sürülen tutuksuz sanıklar Mandal'ın iş ortağı Ali Akkaş, Koleri'nin eşi M.K., dini nikahın kıyıldığı okuldaki kadın hizmetli H.K., asker B.K.'ye 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından hapis cezası istendi.