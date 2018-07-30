MİT yatakta basıp şafakta paketliyor!

Türkiye’de inleri darmadağın edilen FETÖ’cü hainler, kaçtıkları ülkelerde MİT’in başarılı operasyonlarıyla paketlenerek tek tek adalet karşısına çıkarılıyor. Sınır ötesinde gerçekleştirilen nokta operasyonlarla örgütün Balkan yapılanması çökme aşamasına gelirken, Ortadoğu ve Afrika’da FETÖ artık can çekişiyor. Şu ana kadar 19 ülkeden 83 Fetullahçı teröristi paketleyen MİT; örgütün üst düzey militanlarını tek tek Türkiye’ye getirdi.

KAÇTIKLARI YERLERDE DE RAHAT YOK

Terör örgütlerine sınırlarımızda olduğu gibi sınır ötesinde de hayatı dar eden Türkiye, PKK’lı hainlerin inlerine girerek ümüğünü sıktığı gibi FETÖ’cüleri de kaçtıkları ülkelerde bir bir enseliyor. Pensilvanya iblisi Fetullah Gülen’i panikleten ve Emre Uslu üzerinden “kaçın” talimatı vermesine neden olan paketleme operasyonlarıyla örgütün beli kırıldı. Yurt dışı FETÖ operasyonları kapsamında Mayıs 2017’de örgütün Malezya’daki elebaşlarından okul müdürü Turgay Karaman, iş adamı İhsan Aslan, akademisyen İsmet Özçelik ve Alettin Duman yakalanarak Türkiye'ye getirildiler.

TEK TEK ENSELENDİLER

Aynı ay içerisinde FETÖ’nün Myanmar sorumlusu Muhammet Furkan Sökmen paketlenip Türkiye’ye getirildi. Ekim 2017’de FETÖ’nün Pakistan elebaşı Mesut Kaçmaz teslim alınıp uçakla Ankara’ya gönderildi. Ocak 2018’de Kazakistan’a kaçtığı belirlenen Donanma Komutanlığı FETÖ davasının firari sanığı ‘mahrem abi’ Zabit Kişi adlı terörist enselenerek Türkiye’ye teslim edildi.

OPERASYONLAR ‘ÇATI’YA DA ÇIKACAK

Her operasyonla derinden sarsılan FETÖ, tamamen çözülme aşamasına geldi. Türkiye, 19 ülke 83 FETÖ’cü haini firar ettiği yerlerden toplayarak enseledi. Fetullahçı terör örgütünde büyük panik oluşturan yakalamaların önümüzdeki günlerde FETÖ’nün çatı yapılanmasına uzanacağı belirtiliyor.

MİT’İN BAŞARILI OPERASYONU ABD’Yİ SARSTI

Mart 2018’de dünyada ses getiren bir operasyona imza atan MİT, FETÖ’nün Balkan yapılanmasına ağır darbe indirdi. Kosova’da ani baskın yapılan üst düzey FETÖ’cü Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina gözaltına alındı ve Türkiye’ye gönderildi. Bu operasyonun ardından ABD’nin baskılarıyla Kosova’da Başbakan, İçişleri Bakanı ve İstihbarat Şefi istifa ettirildi. Nisan ayında FETÖ’nün Afrika yapılanması içerisindeki 3 elebaşı Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal MİT'in Gabon’da gerçekleştirdiği başarılı operasyonla ele geçirildi.