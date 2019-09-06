MİT ve TSK'dan ortak operasyon
Milli Savunma Bakanlığı, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.06 Eylül 2019 Cuma 18:57
TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lu terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı bölücü terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.
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