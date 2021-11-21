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Gündem MiT ve Katar istihbaratından müthiş operasyon! 7 Türk vatandaşı Türkiye’de..
Gündem

MiT ve Katar istihbaratından müthiş operasyon! 7 Türk vatandaşı Türkiye’de..

Libya'nın doğusunda yaklaşık 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Katar İstihbarat Teşkilatı'yla ortak çalışmaları neticesinde yurda getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 13:32:00 -
MiT ve Katar istihbaratından müthiş operasyon! 7 Türk vatandaşı Türkiye’de..

Libya'nın doğusunda asılsız iddialarla yaklaşık 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Katar İstihbarat Teşkilatı ile çalışmalarıyla kurtarıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yoğunlukla lokantacılık sektöründe çalışan İlker Sağlık, Doğan Kıssa, Nurettin Çalık, Halil Gözel, Ahmet Selvi, Hidayet Yaprak ve Abdul Samet Akçay adlı vatandaşların kurtarılması için Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatınca uzun süredir yürütülen çalışmalar başarıya ulaştı.

Katar İstihbarat Teşkilatının da katkı verdiği çalışmalar neticesinde Türk vatandaşlarının yurda getirilmesi sağlandı.

Erdoğan, çalışmalarda emeği geçenleri tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurda dönmelerini müteakip vatandaşlarla telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vatandaşlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devletin bu süreçteki yakın ilgisi nedeniyle teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca vatandaşların yurda getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ve tebriklerini iletti.

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