MİT ve Emniyet’ten film gibi operasyon... Böyle yakalandılar!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı ekipleri kapatılan Turgut Özal Üniversitesi Genel Sekreteri, kapatılan Fem Dershanesi yönetim kurulu üyesi ve örgütün üst düzey yöneticisi olarak aranan Fahrettin Karagöz (48) ile FEM Dershanesi Bilişim Uzmanı Özcan Sünger'in (44) yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

ÜMRANİYE'DEKİ GAYBUBET EVİNE OPERASYON

Ekipler, 6 Eylül'de örgütün aranan kişilerini saklamakta kullanılan "Gaybubet evleri" olarak adlandırılan Ümraniye'de bulunan güvenli evine baskın düzenledi.

KARISININ MESAJLARINDAN KOCASINA ULAŞTILAR

Evde yapılan aramalarda Sünger yakalanarak gözaltına alındı. Bunun ertesi gün ekipler, Fahrettin Karagöz'e ulaşmak için eşi Ayşe Karagöz'ün Beşiktaş'ta yaşayan akrabalarının evine kaldığını belirleyerek baskın düzenleyerek gözaltına aldı.

KOCASI BAŞKA BİR GAYBUBET EVİNDE YAKALANDI

Polis ekipleri 7 Eylül'de, Ayşe Karagöz'ün cep telefonunda yaptığı incelemede kocası Fahrettin Karagöz'ün örgütün Ümraniye'de bulunan başka bir gaybubet evine yapılan baskında yakalayarak gözaltına aldı.

KARAGÖZ'ÜN TELEFONU'NDA KAÇIŞ İŞLEMLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fahrettin Karagöz'ün cep telefonunda yaptığı incelemede "Signal" isimli bir mesajlaşma programı kullanıldığını belirledi. Ekipler, programda yapılan yazışmaların belli bir süre sonra otomatik olarak silindiğini belirledi. Karagöz'ün telefonundaki mesajlarda örgütün Karagöz ve eşinin kaçması için bir kişi tarafından 9 bin 300 dolar ayarladığı bilgileri bulunuyordu.

PARAYI POLİS TESLİM ALDI

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Karagöz'e parayı teslim edecek kurye ile Esenyurt'ta bir parkta buluşacağı bilgisi üzerine 8 Eylül'de teslimat noktasına önceden giderek hazırlık yaptı ve 9 bin 300 dolar parayı getiren Davut Aksoy'u yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede paraları teslim eden kurye Aksoy'un da örgüt üyeliği ve hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi.