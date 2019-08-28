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MİT ve Emniyet düğüm çözdü! FETÖ’nün sözde ‘Türkiye imamı’ yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet'in ortak düzenlediği operasyonla terör örgütü FETÖ'nün sözde "Türkiye imamı" eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alındı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:02
MİT ve Emniyet düğüm çözdü! FETÖ’nün sözde ‘Türkiye imamı’ yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Türkiye imamı" M.Y. ile ByLock'tan aranması bulunan eşi G.Y. ve örgüt üyeleriyle irtibat kuran kızı B.Y. İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Hücre evine operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığınca, FETÖ'nün deşifre edilmesine yönelik yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında, dün Kartal'da "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evine operasyon düzenlendi.

Ailesiyle yakalandı

Operasyonda, örgütün sözde Türkiye imamı M.Y. ile ByLock'tan aranması bulunan eşi G.Y. ve örgüt üyeleriyle irtibat kuran kızı B.Y. gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda, 6 bin 800 lira, 2 bin 800 dolar, 15 bin 980 avro ile çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

9 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan kişilerin "Gaybubet evi" olarak bilinen ve örgüt üyelerinin saklanmak amacıyla kullandığı adreslerde olduğunu belirledi. Yapılan baskınlarda 8 kişi ile "Bylock Talk And Chat" adlı örgütün haberleşme programını kullandığı belirlene bir kişi yakalandı. Yakalanan kişilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:02
  1. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)
  2. FETÖ
  3. 15 Temmuz darbe girişimi
  4. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri
  5. FETÖ/PDY
  6. Türkiye Imamı

YORUM YAZ

  • Mit ve emniyetMit ve emniyet45 dk önce
    Bu başarılı operasyon şovlarından önce 15 temmuzdan önce darbe hazırlığını tespit edip önlereydi yao kadar insanın hayatına kabloluk şimdi ŞOV YAPMAZLARINADA GEREK KALMAZDI

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