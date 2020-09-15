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Gündem MİT ve Emniyet düğmeye bastı! Aranan şahıslar enselendi
Gündem

MİT ve Emniyet düğmeye bastı! Aranan şahıslar enselendi

Van’da MİT ve Emniyet’in ortak operasyonuyla, FETÖ’den aranan 2 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 09:02:00 -
MİT ve Emniyet düğmeye bastı! Aranan şahıslar enselendi

Van Emniyet Müdürlüğü, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütünün tamamen deşifre edilip faaliyetlerine son verilmesi ve örgüte üye olan teröristlerin yakalanarak gerekli işlemlerin yapılması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Bu kapsamda, FETÖ’den aranan M.D. ve F.D. isimli şüphelilerin yakalanması için, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Van Bölge Daire Başkanlığı ve Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ortak operasyon düzenledi.

Söz konusu operasyonda, Van’ın İpekyol ilçesine bağlı Halilağa Mahallesi’ndeki bir konutta aranan 2 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve konuttaki aramalarda, M.D.’ye ait sahte kimlik kartı bulundu.

Gözaltındaki şahısların adli işlemlerin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

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