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Gündem MİT Ukrayna'da paketleyip getirmişti! O terörist tutuklandı
Gündem

MİT Ukrayna'da paketleyip getirmişti! O terörist tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatının Ukrayna'da düzenlediği operasyonla yakalanarak İstanbul'a getirilen PKK/KCK üyesi İsa Özer tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 19:59:00 -
MİT Ukrayna'da paketleyip getirmişti! O terörist tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Ukrayna'da olduğu tespit edilen ve düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen PKK/KCK mensubu İsa Özer'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. PKK'lı Özer sağlık kontrolünün ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

SEGBİS aracılığıyla Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığına bağlanan Özer, ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Özer, sevk edildiği Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliği tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklandı.

Türkiye'den kaçmıştı

Özer, 2012 yılında PKK/KCK Ağrı yapılanmasına yönelik operasyonda tutuklanmış tahliye olmasının ardından ise 2014'te sözde 'PKK/KCK Doğubayazıt Kent Meclisinde yürütme kurulu üyesi' olarak görev yapmış hakkında çıkan arama kararı sonrası ise Türkiye'den kaçmıştı.

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