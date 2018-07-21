MİT TIR'ları tutuklusu Enis Berberoğlu'ndan yeni karar
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, MİT TIR'laru ihaneti davasında tutuklanan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun kimseyle görüşmeme kararı aldığını söyledi.21 Temmuz 2018 Cumartesi 14:41
TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, FETÖ'nün MİT TIR'ları kumpası davasında tutuklanan ve Maltepe Cezaevine konulan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun kimseyle görüşmeme ve savunma yapmama kararı aldığını açıkladı.
YORUM YAZ