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MİT TIR'ları davası sanığı itiraf etti: Kur'an ve Gülen okuyup robot gibi...

MİT TIR'ları davasına ilişkin açılan davada itirafçı olan Jandarma Kıdemli Başçavuş Ertan Yüksektepe, "Bizi bir robot gibi yetiştirdiler. Kendime ve aileme zarar verdim" diye konuştu.

28 Ağustos 2018 Salı 10:32
MİT TIR'ları davası sanığı itiraf etti: Kur'an ve Gülen okuyup robot gibi...

FETÖ'NÜN MİT TIR'ları kumpasına ilişkin açılan son davada sanıklardan Jandarma Kıdemli Başçavuş Ertan Yüksektepe, itirafçı oldu. Yüksektepe, "Bu örgütün üyesi olduğumu kabul ediyorum, pişmanım. Bizi bir robot gibi yetiştirdiler. Kendime ve aileme zarar verdim" dedi.

ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANMAK İSTEDİ

Bildiği FETÖ'cülerin isimlerini savcılığa ve mahkemeye veren Yüksektepe, örgütün tamamen çözülmesi için bu isimleri verdiğini söyledi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 11'i firari 55 sanıklı davada Yüksektepe, etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini bildirdi.

"GÜLEN'İN KİTABINI OKUYUN"

Yüksektepe mahkemede "ByLock kullanıcısı olduğum ve bununla ilgili tanıdığım asker ve sivil şahısların tamamının ismini savcılığa da söyledim. Daha sonra savcılık talimatıyla jandarmaya giderek verdiğim isimleri fotoğraflar üzerinde teşhis ettim" dedi. Sivil FETÖ imamlarıyla önce ankesörlü telefonlardan haberleştiklerini anlatan Yüksektepe "Örgüt hep bizim birşeylerden bilgi edinmemizi engelledi. 'Kuran okuyun, Gülen'in kitabını okuyun' diyerek, bizi robot gibi yetiştirip yönettiler. MİT TIR'larını durduranların tutuklandığı dönemde, çözülmekten korktukları için bize destek verir gibi davrandılar" dedi.

Kaynak: Sabah

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 10:32
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