MİT Sincar'da paketleyip Türkiye'ye getirdi
MİT'in Sincar'da düzenlediği nefes kesen operasyonla yakalanan PKK/YPG'nin sözde lojistik sorumlusu " Laşer" kod adlı terörist İbrahim Parım, Türkiye'ye getirildi.
Irak’ın Suriye sınırında yer alan ve PKK/KCK’nın kontrolünde bulunan Sincar’da “Lojistik Sorumlusu” olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen “Laşer” kod adlı İbrahim Parım, MİT’in yürüttüğü operasyonla Sincar’da yakalandı.
Sorgusu sürüyor
Türkiye’ye getirilen Parım, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Terörle Mücadele şubesinde sorgulanıyor.
6-8 Ekim olaylarına katıldı
Teröristin Kobani’de yaşanan çatışmaları protesto etmek amacıyla örgüt tarafından 6-8 Ekim 2014’te Van’da gerçekleştirilen sokak eylemlerinde yer aldığı belirlendi.
Teröristin, 2015’te ise terör örgütünün kırsal kadrosuna katıldığı öğrenildi.