  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem MİT Sincar'da paketleyip Türkiye'ye getirdi
Gündem

MİT Sincar'da paketleyip Türkiye'ye getirdi

MİT'in Sincar'da düzenlediği nefes kesen operasyonla yakalanan PKK/YPG'nin sözde lojistik sorumlusu " Laşer" kod adlı terörist İbrahim Parım, Türkiye'ye getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 16:41:00 -
MİT Sincar'da paketleyip Türkiye'ye getirdi

Irak’ın Suriye sınırında yer alan ve PKK/KCK’nın kontrolünde bulunan Sincar’da “Lojistik Sorumlusu” olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen “Laşer” kod adlı İbrahim Parım, MİT’in yürüttüğü operasyonla Sincar’da yakalandı.

Sorgusu sürüyor

Türkiye’ye getirilen Parım, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Terörle Mücadele şubesinde sorgulanıyor. 

6-8 Ekim olaylarına katıldı

Teröristin Kobani’de yaşanan çatışmaları protesto etmek amacıyla örgüt tarafından 6-8 Ekim 2014’te Van’da gerçekleştirilen sokak eylemlerinde yer aldığı belirlendi.

Teröristin, 2015’te ise terör örgütünün kırsal kadrosuna katıldığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın dediği gün geldi çattı... Müjde açıklanıyor! İşte tahminler
Gündem

Erdoğan'ın dediği gün geldi çattı... Müjde açıklanıyor! İşte tahminler

Gözler bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çarşamba günü açıklayacağım" dediği müjdeye çevrildi. Cumhurbaşkanlığı'ndan, Erdoğan'ın ..
CHP'de iki isim daha istifa etti!
Siyaset

CHP'de iki isim daha istifa etti!

CHP'de Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce'nin istifasının ardından eski genel başkanlarla görüşen 3 eski milletvekilinden ikisi Mev..
Başkan Erdoğan'dan tarihi çağrı
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan tarihi çağrı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay