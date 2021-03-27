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Gündem MİT, PKK'lı terörist Hüseyin İnal etkisiz hale getirdi
Gündem

MİT, PKK'lı terörist Hüseyin İnal etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda, Türkiye'de eylem hazırlığı için toplantıya katılacağı belirlenen PKK'lı terörist Hüseyin İnal etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 16:33:00 - 2021-03-27 16:58:31
MİT, PKK'lı terörist Hüseyin İnal etkisiz hale getirdi

venlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde düzenlediği operasyonda, örgütün kırsal kadrosuna Yunanistan'daki Lavrion kampından katılan "Karker Kürecik" kod adlı Hüseyin İnal'ı etkisiz hale getirdi.

İnal'ın, Lavrion kampında örgütsel eğitim aldıktan sonra terör örgütü PKK'nın kırsal kadrosuna katılmak amacıyla 2018'de Irak’ın kuzeyindeki örgüt kamplarına geçtiği belirlendi.

Yaklaşık 3 yıldır PKK kamplarında faaliyet yürüten İnal'ın, Türkiye'de eylem yapmak amacıyla Metina'daki bir toplantıya katılacağı tespit edilirken, 22 Şubat'ta düzenlenen operasyonda İnal'ın beraberindeki 2 örgüt mensubu da etkisiz hale getirildi.

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