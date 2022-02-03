MİT paketlemişti! FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni itirafçı oldu: 212 kişinin ismini verdim

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının (MİT) operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yöneticilerinden, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'in yargılanmasına devam edildi. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söyleyen Gülen, "212 kişinin ismini verdim ve bunları teşhis ettim. Bunun dikkate alınmasını talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Gülen ile avukatı katıldı. Mahkeme Başkanı, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, ardından savunma yapması için Gülen'e söz verdi.

Etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi

Soruşturma aşamasında örgüte dair bildiklerini samimi şekilde itiraf ettiğini ileri süren Gülen, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini söyleyerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

MİT tarafından yakalandığı Kenya'ya evlenmek için gittiğini öne süren Gülen, darbe girişiminin ardından örgütün buradaki yapılanmasına yönelik faaliyette bulunduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını, mesaj kayıtlarında da bu durumun görüleceğini savundu.

"212 kişinin ismini verdim"

Gülen, "Kenya'da evlendim, eşim Türk vatandaşıdır. Yaklaşık 7 ay bu ülkede kaldıktan sonra Türkiye'ye getirildim. Gözaltındayken örgüte dair bildiğim her şeyi anlattım. 212 kişinin ismini verdim ve bunları teşhis ettim. Bunun dikkate alınmasını talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık avukatı da müvekkilinin Kenya'ya evlenmek için gittiğini, örgütsel bir misyonunun bulunmadığını, bu durumun sanığa ait dijital materyallerdeki belgelere de yansıdığını iddia etti.

Tahliyesi talebinde bulundu

Müvekkilinin itirafçı olduğunu belirten avukat, sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılarak tahliyesini istedi. Beyanların ardından ara karar açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için dosyanın Cumhuriyet Savcısına verilmesine karar verildi. Duruşmaya, 22 Mart'ta devam edilecek.

Davanın geçmişi

İddianameye göre, örgüt yöneticileri arasında yer alan terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'in, örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edilmiş, örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlenmişti.

MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Gülen, savcılık ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtmiş, örgüt elebaşının yaşadığı Pensilvanya'daki kamp ve örgütsel yapılanmaya ilişkin itiraflarda bulunmuştu.

Sanık Gülen hakkında, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.