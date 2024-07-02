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Gündem MİT enselerinde! PKK’nın İsveç sorumlusu bakın nerede enselendi
Gündem

MİT enselerinde! PKK’nın İsveç sorumlusu bakın nerede enselendi

Yeniakit Publisher
2024-07-02 15:54:00 -
MİT enselerinde! PKK’nın İsveç sorumlusu bakın nerede enselendi

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Mardin Jandarma İl Komutanlığı’nın ortak operasyonuyla PKK/KCK İsveç kadın yapılanması sorumlularından olduğu belirtilen İsveç vatandaşı Zozan Baransson yakalandı. Baransson'un bulunduğu şehir dikkat çekti. İşte detaylar...

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Mardin Jandarma İl Komutanlığı, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik ortak operasyon düzenledi.

MİT ve jandarmanın ortak operasyonunda, terör örgütünün İsveç kadın yapılanması sorumlularından olduğu belirtilen İsveç vatandaşı Zozan Baransson, Mardin’in Nusaybin ilçesinde yakalandı.

Gözaltı sürecinde örgütle ilişkisini reddeden Baransson, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

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