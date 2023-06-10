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Siyaset MİT Başkanı Kalın'ın makam odasından ilk fotoğraf!
Siyaset

MİT Başkanı Kalın'ın makam odasından ilk fotoğraf!

Yeniakit Publisher
2023-06-10 10:50:00 -
MİT Başkanı Kalın'ın makam odasından ilk fotoğraf!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın makam odasından ilk fotoğrafı paylaşıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın makam odasından ilk fotoğrafı paylaşıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığında devir teslim töreni 6 Haziran'da gerçekleşmişti.

MİT Başkanlığı'nda yapılan törende İbrahim Kalın, yeni kabinede Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan'dan görevi devraldı.

MAKAMDAN İLK FOTOĞRAF

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın makam odasından ilk fotoğrafı paylaşıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

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