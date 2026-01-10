  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bunlar asla Kürt olamaz! Alçaklıkta sınır tanımıyorlar: PKK/YPG’li teröristlerden Kur’an-ı Kerim’li tuzak! Deva Partili Ekmen'den skandal çıkış: PKK-SDG'li teröristlere sahip çıktı! Erdoğan AKM'de 12. Necip Fazıl Ödülleri töreninde konuştu TOKİ Antalya'da 13 bin 213 konutun kura çekilişi yarın Barolardan Kirli İttifak: İmamoğlu’nun Sır Küpü Avukatı İçin Seferber Oldular! Hüseyin Çelik Fitne Peşinde: Eski Bakan Terör Sevici SDG'ye Kalkan Oldu! Borsa'da Vurgun Operasyonu: Manipülasyon Yapan 15 Şüpheli Tutuklandı! İşte o isimler… Halep'te Kritik Saatler: Terör Örgütü SDG İçin Süre Doldu, Ordu Operasyon Hazırlığında Sözcü TV: Sadettin Saran gözaltına alındı! Canlı yayında kışkırtıcı hareket Vatandaş Mansur’a böyle sitem etti! Allah’tan korkun ya!
Gündem MİT Başkanı Kalın'dan 10 Ocak mesajı
Gündem

MİT Başkanı Kalın'dan 10 Ocak mesajı

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
MİT Başkanı Kalın'dan 10 Ocak mesajı

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, "Çok boyutlu krizlerin, sanal saptırmaların, dijital manipülasyonların ve enformatik cehaletin arttığı bir dönemde, doğru bilgiye ulaşmak ve onu sahih bir şekilde aktarmak her zamankinden daha önemli ve kıymetli hale gelmiştir." ifadesini kullandı.

Kalın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kamuoyunun doğru ve güvenilir şekilde bilgilendirilmesi için emek, dikkat, özen ve sabırla çalışan tüm basın mensuplarının gününü tebrik eden Kalın, şunları kaydetti:

 

"Çok boyutlu krizlerin, sanal saptırmaların, dijital manipülasyonların ve enformatik cehaletin arttığı bir dönemde, doğru bilgiye ulaşmak ve onu sahih bir şekilde aktarmak her zamankinden daha önemli ve kıymetli hale gelmiştir. Gazetecilik mesleğini bu şuur ile icra etmek, hem ciddi bir sorumluluk üstlenmeyi gerektirmekte hem de büyük bir mesleki onuru temsil etmektedir. Bu vesileyle zor koşullar altında mesleğini sorumluluk bilinciyle icra eden, hakikatin izini sürerken pusulası doğru bilgi, muhakeme ve vicdan olan tüm kıymetli basın mensuplarını kutluyor, görevi başında hayatını kaybeden basın mensuplarını rahmetle anıyorum."

MİT ve Emniyet'ten FETÖ'ye operasyon
MİT ve Emniyet'ten FETÖ'ye operasyon

Gündem

MİT ve Emniyet'ten FETÖ'ye operasyon

MİT ve Emniyet'ten FETÖ'ye operasyon
MİT ve Emniyet'ten FETÖ'ye operasyon

Gündem

MİT ve Emniyet'ten FETÖ'ye operasyon

İşte Halep’teki son gelişmeler! MİT'ten Suriye sınırına yakın takip
İşte Halep’teki son gelişmeler! MİT'ten Suriye sınırına yakın takip

Gündem

İşte Halep’teki son gelişmeler! MİT'ten Suriye sınırına yakın takip

{relation id:1975008 slug:'mit-ve-emniyetten-fetoye-operasyon'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23