Gündem

MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Almanya çıkarması

Haber Merkezi
MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Almanya çıkarması

Başarılarıyla dikkatleri üzerine çeken MİT Başkanı İbrahim Kalın, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na katıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Almanya'da düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı'na (MSC) katıldı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MSC'ye katılan Kalın, konferansta, ikili ve bölgesel konular, İran, Gazze, Suriye, Kuzey Afrika, istihbarat diplomasisi, terörle mücadele, yasa dışı göç, siber güvenlik konularında yabancı muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

 

62. Münih Güvenlik Konferansı

Savunma ve dış politika alanında dünyanın önde gelen platformlarından 62. Münih Güvenlik Konferansı ikinci gününde Münih’te devam ediyor.

Konferansa katılan liderler ve üst düzey yetkililer, oturumlara katılıyor.

Güvenlik ve küresel gelişmelerin ele alındığı konferans yarın sona erecek.

