Felipe Melo’dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı: Asla kabul etmezdim

Galatasaray’ın unutulmaz ismi Felipe Melo, La Gazzetta dello Sport’a verdiği röportajda adeta içini döktü. 2011-2012 sezonundaki tarihi şampiyonluğun ardından Fenerbahçe’den teklif aldığını açıklayan Sambacı, "Asla gitmezdim" diyerek sarı-lacivertlilere kapıyı nasıl kapattığını anlattı. Juventus’tan ayrılırken PSG’nin kapısından dönüp Galatasaray’a imza atma sürecini ise "Stada girdim ve aşık oldum" sözleriyle özetledi.

İtalya Serie A'da oynanacak Inter - Juventus karşılaşmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Melo, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray - Juventus eşleşmesi için gelen soruya da cevap verdi.

GALATASARAY - JUVENTUS EŞLEŞMESİ

2013 yılındaki Galatasaray - Juventus maçında sahada olduğu hatırlatılan ve, "Şampiyonlar Ligi'nde 2013'teki gibi yine Juventus - Galatasaray maçı olacak. Siz o maçta ilk 11'de oynamıştınız." şeklinde bir hatırlatma yöneltilen Brezilyalı eski yıldız, "Juventus taraftarları, kura çekiminden sonra Galatasaray için bir paylaşım yaptığım için sosyal medyada bana saldırdı ama ne yapmalıydım? İstanbul'da kazandım ve harika zaman geçirdim. O takıma daha bağlı olmam normal. Oynadığım tüm takımları kalbimde taşıyorum ama Galatasaray'ı daha fazla." dedi.

2013'TEN HATIRLADIKLARI

2013 yılından oynanan Galatasaray - Juventus karşılaşmasında hatırlatığı bir anı sorulan Felipe Melo, "Mancini... Neden İtalya'da antrenörlük yapmadığını anlamıyorum. Bize yüzde yüz oynarsak turu geçeceğimiz söyledi. Kar yağışını, sadece bir tarafı temizlenmiş ve oynanamaz durumda olan sahayı hatırlıyorum. Sneijder'in son saniyede attığı gol ve Conte'nin öfkesi. Juventus güçlüydü ama biz daha güçlüydük." diye konuştu.

"BUGÜN HALA ÜZÜLÜYORUM"

Felipe Melo, "Juventus'ta, bugün Inter'in başkanı olan Beppe Marotta ile tanıştınız. Onunla ilgili ne gibi anılarınız var?" sorusunun ardından, "O bir fenomen. Dokunduğu her şey altın oluyor. Alessio Secco ile geldim ama sonunda, daha önce defalarca anlattığım gibi, Mourinho'nun Inter'ine gidecektim. Corvino, Juventus'u kabul etmem gerektiğini söyledi. "25 milyon euro'luk maddeyi ödeyecekler." dedi ve ben de gittim. Floransalıların idolü olmaktan hain olmaya geçtim. Bugün bile hala üzülüyorum." yanıtını verdi.

GALATASARAY'A TRANSFERİ

Juventus'ta sadece iki yıl oynadığı hatırlatılan ve bunun nedeni sorulan Melo, "Conte bana güvenecekti ama Marotta'dan beni bırakmasını istedim. Paris Saint-Germain'e kiralık transfer için her şey ayarlanmıştı. Leonardo ile de konuşmuştum ama Galatasaray beş kat daha yüksek bir teklifle geldi. Parayı ve taraftarları tercih ettim. İmzalamadan önce stadyumda bir maç izledim ve aşık oldum." sözlerini kullandı.

FENERBAHÇE İTİRAFI

"Fenerbahçe'ye hayır dediğiniz doğru mu?" sorusu yöneltilen Brezilyalı eski yıldız, "Evet ama bir yıl sonra. Asla kabul etmezdim." cevabını verdi.[Galatasaray'daki 2011-2012 sezonunda sonra]

INTER HAYALİ

Felipe Melo, "2015'te Inter'de oynama hayalinizi gerçekleştirdiniz." şeklinde gelen hatırlatmanın ardından, "Mancini beni gizlice aradı ve kimseyle konuşmamamı söyledi. Hayır demek imkansızdı, hayallerimi gerçekleştirmeliydim. Evimde, verona'ya attığım golün ardından Gazzetta'nın ilk sayfasını hala saklıyorum. O golün ardından karımı öpmüşüm. 2015 yılıydı, üzerinde, "Öpücük kaçışı." yazıyor." dedi.