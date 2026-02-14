Kronik sorunlar tarih oluyor: Android 17’ye yeni özellikler

DAHA VERİMLİ VİDEO VE GELİŞMİŞ BAĞLANTI SEÇENEKLERİ: Teknolojik gelişmeler sadece arayüzle sınırlı kalmıyor. Android 17, H.266 olarak da bilinen Çok Yönlü Video Kodlama (VVC – Versatile Video Coding) formatına resmi destek ekliyor. Bu yeni nesil video sıkıştırma formatı, mevcut standartlara göre çok daha düşük dosya boyutlarında daha yüksek kaliteli videolar sunar. Bu, hem cihazınızda daha az depolama alanı kullanmanız hem de video akış hizmetlerinde daha az veri tüketerek daha kaliteli içerik izlemeniz anlamına gelir. Ayrıca, WhatsApp, Telegram veya Messenger gibi VoIP uygulamaları üzerinden yapılan aramalar, geliştiricilerin bu özelliği desteklemesi durumunda artık telefonun dahili arama kaydı uygulamasında görünebilecek. Bu, tüm arama geçmişinizi tek bir yerde görmenizi sağlayarak iletişimi daha merkezi hale getirecek. Wi-Fi Ranging özelliği sayesinde ise uyumlu cihazlar, yakındaki diğer cihazlara olan mesafeyi çok daha hassas bir şekilde ölçebilecek.