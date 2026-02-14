Kronik sorunlar tarih oluyor: Android 17’ye yeni özellikler

ANDROİD 17 ÖZELLİKLERİ NELER SUNUYOR? Android 17’nin getirdiği en temel ve belki de en devrimsel değişiklik, uygulama uyumluluğu konusunda atılan adımdır. Google, bu sürümle birlikte uygulama geliştiricilerinin uygulamalarını belirli bir ekran yönüne veya boyuta kilitlemesine artık izin vermeyecek. Bu, özellikle Samsung’un Galaxy Z Fold serisi katlanabilir telefonları ve Galaxy Tab serisi tabletleri gibi büyük ekranlı cihazlar için muazzam bir gelişme anlamına geliyor. Artık geliştiriciler, Android 17’yi (SDK 37) hedefleyen uygulamalarını, yeniden boyutlandırmayı ve pencereli çoklu görev modunu sorunsuz bir şekilde destekleyecek şekilde tasarlamak zorunda kalacaklar. Bu zorunluluk, büyük ekranlarda karşılaşılan siyah barlar, bozuk arayüzler veya tam ekran modunda çalışmayan uygulamalar gibi sorunları büyük ölçüde ortadan kaldıracaktır. Kullanıcılar, cihazlarının ekran potansiyelini tam anlamıyla kullanabilen, akıcı ve esnek uygulamalara kavuşacak. Bu kural, aynı zamanda Android tabanlı ChromeOS işletim sistemindeki uygulama davranışlarını da iyileştirerek daha tutarlı bir ekosistem oluşturacaktır.