Kronik sorunlar tarih oluyor: Android 17’ye yeni özellikler
Kronik sorunlar tarih oluyor: Android 17’ye yeni özellikler

Google, mobil işletim sisteminin yeni sürümü Android 17 ile katlanabilir telefonlar ve tabletler için zorunlu uygulama uyumluluğu, kamera tarafında donma ve takılmaları azaltan akıcı geçişler ile daha verimli video teknolojilerini öne çıkarırken, bu yeniliklerin Samsung cihazlara One UI 9 güncellemesiyle kademeli olarak sunulması bekleniyor.

Google, mobil işletim sisteminin bir sonraki büyük sürümü olan Android 17’nin getireceği yeniliklere dair ilk bilgileri paylaştı. Her ne kadar ilk beta sürümünün çıkışı beklenmedik bir şekilde ertelenmiş olsa da, açıklanan Android 17 özellikleri, özellikle katlanabilir telefonlar, tabletler ve kamera deneyimi alanlarında önemli geliştirmeler vaat ediyor. Bu yenilikler, ilerleyen dönemde Samsung’un One UI 9 arayüzü ile Galaxy cihazlarına da entegre edilecek. Yeni sürüm, geliştiricileri büyük ekranlı cihazlara daha iyi uyum sağlayan uygulamalar oluşturmaya teşvik ederken, kamera tarafında ise kullanıcıların sıkça karşılaştığı takılma ve donma gibi sorunları ortadan kaldırmayı hedefliyor. Gelin, Android 17 ile hayatımıza girecek bu heyecan verici yeniliklere daha yakından bakalım.

ANDROİD 17 ÖZELLİKLERİ NELER SUNUYOR? Android 17’nin getirdiği en temel ve belki de en devrimsel değişiklik, uygulama uyumluluğu konusunda atılan adımdır. Google, bu sürümle birlikte uygulama geliştiricilerinin uygulamalarını belirli bir ekran yönüne veya boyuta kilitlemesine artık izin vermeyecek. Bu, özellikle Samsung’un Galaxy Z Fold serisi katlanabilir telefonları ve Galaxy Tab serisi tabletleri gibi büyük ekranlı cihazlar için muazzam bir gelişme anlamına geliyor. Artık geliştiriciler, Android 17’yi (SDK 37) hedefleyen uygulamalarını, yeniden boyutlandırmayı ve pencereli çoklu görev modunu sorunsuz bir şekilde destekleyecek şekilde tasarlamak zorunda kalacaklar. Bu zorunluluk, büyük ekranlarda karşılaşılan siyah barlar, bozuk arayüzler veya tam ekran modunda çalışmayan uygulamalar gibi sorunları büyük ölçüde ortadan kaldıracaktır. Kullanıcılar, cihazlarının ekran potansiyelini tam anlamıyla kullanabilen, akıcı ve esnek uygulamalara kavuşacak. Bu kural, aynı zamanda Android tabanlı ChromeOS işletim sistemindeki uygulama davranışlarını da iyileştirerek daha tutarlı bir ekosistem oluşturacaktır.

KAMERA DENEYİMİNDE AKICILIK ÖN PLANDA: Android 17 ile birlikte sunulan profesyonel düzeydeki yeni kamera API’ları, kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyecek bir diğer önemli yeniliktir. Bu geliştirmeler sayesinde, bir akıllı telefondaki farklı kamera lensleri (geniş, ultra geniş, telefoto) arasındaki geçişler çok daha pürüzsüz hale gelecek. Kamera uygulamasını açarken veya lensler arasında geçiş yaparken yaşanan anlık donmalar, takılmalar veya görüntüdeki atlamalar bu yeni API’lar sayesinde en aza indirilecek. Bu durum, özellikle çoklu kamera sistemine sahip amiral gemisi telefonlarda fotoğraf ve video çekim deneyimini çok daha profesyonel bir seviyeye taşıyacaktır. Bununla birlikte Google, geliştiricilere bir cihazdaki tüm kamera sensörlerinden aynı anda meta verilerine erişim imkanı tanıyor. Yani, bir kamera aktif olarak kullanılırken bile uygulamalar diğer sensörlerden bilgi alabilecek. Bu yetenek, geliştiricilerin diğer kameraların ne gördüğünü anlamasına ve özellikle zoom geçişlerini çok daha akıcı ve kesintisiz hale getiren algoritmalar oluşturmasına olanak tanıyacak.

DAHA VERİMLİ VİDEO VE GELİŞMİŞ BAĞLANTI SEÇENEKLERİ: Teknolojik gelişmeler sadece arayüzle sınırlı kalmıyor. Android 17, H.266 olarak da bilinen Çok Yönlü Video Kodlama (VVC – Versatile Video Coding) formatına resmi destek ekliyor. Bu yeni nesil video sıkıştırma formatı, mevcut standartlara göre çok daha düşük dosya boyutlarında daha yüksek kaliteli videolar sunar. Bu, hem cihazınızda daha az depolama alanı kullanmanız hem de video akış hizmetlerinde daha az veri tüketerek daha kaliteli içerik izlemeniz anlamına gelir. Ayrıca, WhatsApp, Telegram veya Messenger gibi VoIP uygulamaları üzerinden yapılan aramalar, geliştiricilerin bu özelliği desteklemesi durumunda artık telefonun dahili arama kaydı uygulamasında görünebilecek. Bu, tüm arama geçmişinizi tek bir yerde görmenizi sağlayarak iletişimi daha merkezi hale getirecek. Wi-Fi Ranging özelliği sayesinde ise uyumlu cihazlar, yakındaki diğer cihazlara olan mesafeyi çok daha hassas bir şekilde ölçebilecek.

ANDROİD 17 NE ZAMAN ÇIKACAK? Google’ın paylaştığı resmi yol haritasına göre, Android 17’nin önümüzdeki aylarda birkaç beta sürümü daha yayınlanacak. Platformun Mart 2026’da geliştirici kararlılığına ulaşması ve kararlı sürümün Haziran 2026 civarında yayınlanması bekleniyor. Güncelleme ilk olarak Google’ın Pixel cihazlarına, ardından diğer markaların uygun telefon ve tabletlerine dağıtılacak. Samsung tarafında ise Android 17 tabanlı One UI 9 arayüzünün, 2026’nın yaz aylarında tanıtılması beklenen Galaxy Z Flip 8 ve Galaxy Z Fold 8 ile birlikte görücüye çıkması muhtemel. Bu özelliklerin çoğu, uyumlu Galaxy cihazlarına One UI 9 güncellemesi ile birlikte sunulacaktır.

