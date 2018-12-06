MİT Başkanı Fidan ABD Kongresi'nde

MİT Başkanı Hakan Fidan, ABD Kongresi'ne Kaşıkçı cinayeti ile ilgili sunum yaptı.

Habertürk'ün haberine göre Amerikan kaynakları MİT müsteşarı Hakan Fidan’ın Amerikan Kongre’sinde olduğunu ve kapalı kapılar ardında dar kapsamlı görüşmelerde Kaşıkçı cinayeti hakkında kongre üyelerine bilgi verdiğini anlattı.

Fidan’ın kendi inisiyatifiyle mi yoksa davetli mi geldiği yolundaki sorulara net cevap verilmediği ileri sürüldü.

Hakan Fidan'ın CIA'in davetiyle mi yoksa kongre istihbarat komisyonunun davetiyle mi gittiği ise bilinmiyor.

Haspel’in ziyaretine bir karşılık olarak gitti

Bilindiği gibi CIA Başkanı Gina Haspel cinayetten kısa süre sonra bir gece yarısı Türkiye’ye uçmuş ve hem MİT yetkililerinden hem de devlet üst yönetiminden olayla ilgili Türkiye’nin göstermeyi kabul ettiği delilleri görmüştü.

Hakan Fidan’ın bu ziyaretinin Haspel’in ziyaretine bir karşılık olarak da görülmesinin de mümkün olduğu ifade edildi.

Kaşıkçı cinayeti konusunda Senato ile Beyaz Saray’ın arası hayli gerginken ve Senato Muhammed bin Selman’a karşı cephe almışken MİT Başkanı'nın elindeki bilgileri Senato'ya anlatması Amerikan kaynakları tarafından ilginç bir gelişme olarak yorumlandı. Bu kaynaklar bu gelişmenin Beyaz Saray’dan tepki görmesinin ihtimal olduğunu da söyledi.