MİT, "Acil Kurtarma Servisi" gibi çalışıyor

OĞUZHAN GÜLTEKİN / ANKARA

Suriye’de teröristlerin yakaladığı ve 3 yıldır rehin tutulan Japon gazeteci Jumpei Yasuda’nın, Milli İstihbarat Teşkilatı’nca Türkiye’ye getirilmesi, akıllara teşkilatın geçmişteki diğer başarılı operasyonlarını getirdi. MİT’in yabancı ülke vatandaşı onlarca gazeteci ve aktivisti kurtardığı operasyonlar, teşkilatı adeta “Acil kurtarma servisi” haline getirdi.

MİT onlarca yabancıya kurtarıcı oldu

Özellikle son yıllarda yeniden yapılanarak yurtdışı operasyonlar konusunda güçlendirilen Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yakalanan gazetecileri düzenlediği operasyonlarla evlerine ulaştırdı. 2012 yılında teröristlerin keskin nişancı atışı ile yaralayarak rehin aldıkları gazeteci Sinan Gül, MİT’in başarılı operasyonu ile kurtarılarak Türkiye’ye getirildi.

Aynı dönemde Suriye’de teröristlerin elinde rehin tutulan İngiliz gazeteci John Henry Cantlie ve Hollandalı meslektaşı Jeroen Oerlemans için ülkeleri Türkiye’den yardım istedi. İki gazeteci, MİT tarafından bulunup, nefes kesen bir operasyonla teröristlerin elinden kurtarıldı ve ülkelerine gönderildi.

2012 yılında MİT, terörist grupların cirit attığı bölgeden 6 yabancı gazeteciyi daha kurtardı. Diğer ülkelerin çıkmaza girdiği konularda MİT, adeta “Acil kurtarma servisi” gibi görev yaptı.

MİT aynı zamanda Yusuf Nazik’in yanısıra 9 PKK’lıyı ve FETÖ’cü hainleri de yakalayarak adalete teslim etti.