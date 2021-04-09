Misya Tarım’dan yenilikçi üretim

MİSYA TARIM, alanında uzman bir ekip tarafından beş yıllık AR-GE çalışmaları sonucu Sakarya ili Akyazı ilçesinde dünya tarım sektörüne örnek olabilecek bir proje ile üretime başladı. Jeotermal ısıtmalı seracılık sektöründe ilk kez kullanılan yapay zeka tasarımlı işletme sistemi üzerine kurulan, yüksek teknolojili akıllı otomasyon sisteminde kurulan topraksız yüksek teknolojili sera projesi; sıcak su kuyuları otomasyonu, meteoroloji istasyonu otomasyonu ve sera akıllı otomasyon sistemlerinin entegrasyonu sağlanarak yapay zeka tasarımlı modern sera özelliğini taşıyor.

Birinci etabı tamamlanan 65 bin m2'lik kapalı alandan oluşan projede, 30 bin m2'lik kapalı alanda üretim başladı.

İkinci etap projesinin çalışmalarını başlatan Misya Tarım, yakın zamanda ikinci etapta da üretime başlıyor.

Birinci etap projesinde sırasıyla Pembe, Salkım, Pekpal ve Kaplan olmak üzere 4 çeşit domates yetiştiriliyor. Proje kapsamında yıllık üretim kapasitesi ise 1.500 ton.

Şirket, ikinci Etap sera ile birlikte yıllık üretim kapasitesinin 2.500 ton olmasını hedefliyor.

%100 yerli tohum kullanımı, %100 doğal, taze ve sağlıklı ürünlerin sağlandığı seralarda, iyi tarım uygulamaları, arı ile tozlama ve %100 kontrollü tarım uygulamaları yapılıyor.

Seracılıkta ulaşılan en yeni teknolojiler kullanılarak üretim yapılan Misya Tarım tesislerinde doğal, sağlıklı ve hijyenik domatesler yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda müşterilere sunuluyor.