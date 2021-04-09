  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fransa’da Türk derneğine saldıran PKK sempatizanları terör estirdi!

Irkçılık Avrupa’yı kasıp kavuruyor! Avusturya’da 2020 yılında 3 bin 39 ırkçı eylem kayıt altına alındı

Kalın'dan İtalya Başbakanı Draghi'ye sert tepki

Fransa'da hedef gösterilen İslami Federasyonlardan ortak deklarasyon ve sağduyu çağrısı

Gıda fiyatları alarm veriyor! BM rakamları açıkladı

Amiral eskilerinin gece yarısı bildirisi: Darbecilerin Tabii Karargahı CHP Genel Merkezi

Ömer Çelik'ten Haçlı artığı İtalya'nın Başbakanı'na tepki

Bu fitneye dikkat! Alparslan Kuytul 'Teravih' kararı üzerinden Prof. Ali Erbaş'ı hedef aldı!

ABD'den Karadeniz'de gerilimi tırmandıracak adım

Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Boynukalın'ın istifası sonrası azgın azınlık cesaret buldu!
Ekonomi Misya Tarım’dan yenilikçi üretim
Ekonomi

Misya Tarım’dan yenilikçi üretim

2011 yılından bu yana turizm ve tarım (seracılık) sektöründe faaliyet gösteren Emsey Termal Enerji Sağlık Gıda İçecek Turizm San. Tic. A.Ş. şirketi, tarımsal projeler kapsamında 2020 yılında yeni markası olan Misya Tarım’ı oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 10:10:00 -
Misya Tarım’dan yenilikçi üretim

MİSYA TARIM, alanında uzman bir ekip tarafından beş yıllık AR-GE çalışmaları sonucu Sakarya ili Akyazı ilçesinde dünya tarım sektörüne örnek olabilecek bir proje ile üretime başladı. Jeotermal ısıtmalı seracılık sektöründe ilk kez kullanılan yapay zeka tasarımlı işletme sistemi üzerine kurulan, yüksek teknolojili akıllı otomasyon sisteminde kurulan topraksız yüksek teknolojili sera projesi; sıcak su kuyuları otomasyonu, meteoroloji istasyonu otomasyonu ve sera akıllı otomasyon sistemlerinin entegrasyonu sağlanarak yapay zeka tasarımlı modern sera özelliğini taşıyor.

Birinci etabı tamamlanan 65 bin m2'lik kapalı alandan oluşan projede, 30 bin m2'lik kapalı alanda üretim başladı.

İkinci etap projesinin çalışmalarını başlatan Misya Tarım, yakın zamanda ikinci etapta da üretime başlıyor.

Birinci etap projesinde sırasıyla Pembe, Salkım, Pekpal ve Kaplan olmak üzere 4 çeşit domates yetiştiriliyor. Proje kapsamında yıllık üretim kapasitesi ise 1.500 ton.

Şirket, ikinci Etap sera ile birlikte yıllık üretim kapasitesinin 2.500 ton olmasını hedefliyor.

%100 yerli tohum kullanımı, %100 doğal, taze ve sağlıklı ürünlerin sağlandığı seralarda, iyi tarım uygulamaları, arı ile tozlama ve %100 kontrollü tarım uygulamaları yapılıyor.

Seracılıkta ulaşılan en yeni teknolojiler kullanılarak üretim yapılan Misya Tarım tesislerinde doğal, sağlıklı ve hijyenik domatesler yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda müşterilere sunuluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu gibi yeni dönem dizisi! Zara resmen katıldı
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu gibi yeni dönem dizisi! Zara resmen katıldı

Uyanış Büyük Selçuklu, Masumlar Apartmanı, Bir Zamanlar Kıbrıs, Gönül Dağı ve Teşkilat gibi başarılı yapımların yer aldığı TRT1'de yeni bir ..
Ramazan ayında tam kapanma olacak mı? AK Parti'den flaş açıklama
Gündem

Ramazan ayında tam kapanma olacak mı? AK Parti'den flaş açıklama

Ramazan ayında yeni tip koronavirüse karşı yeni tedbir kararlarının alınıp alınmayacağına ilişkin AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmu..
Erdoğan ile ilgili küstah sözleri sonrası Mario Draghi İtalya'da dalga konusu oldu
Siyaset

Erdoğan ile ilgili küstah sözleri sonrası Mario Draghi İtalya'da dalga konusu oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı küstahça hedef alarak 'diktatör' diyen İtalya Başbakanı Mario Draghi, ülkesinde alay konusu oldu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay