Mister Kafadan Pulitzergin’e inme inecek neredeyse!

Tamer Korkmaz, Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin'in ABD'nin "gizli büyükelçisi" olduğunu belirtti. Ergin'in “Gölge CIA” diye anılan Stratfor’un 323 plakalı elemanı olduğunu ileri süren Korkmaz, "Türkiye’nin ABD’den bağımsızlaşma süreci, içerideki Sedat Ergin’giller Familyasını acayip rahatsız ediyor. 15 Temmuz’da piyonu FETÖ’sünün eliyle Türkiye’de demokrasiyi rafa kaldırmak isteyen Haydut Devlet ABD… Bu yaptığının hesabını vermek yerine, ikide bir Türkiye’ye 'demokrasi' hikâyesi anlatıyor! Keza… İçerideki iliştirilmişleri, işbirlikçileri, plakalı elemanları da aynı Amerikan tıraşını yapıyorlar" ifadelerini kullandı. İşte Korkmaz'ın Yeni Şafak'taki o yazısı:

"ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, geçen hafta Beştepe’de Erdoğan’a güven mektubunu sunarak resmen görevine başladı.

Ankara’ya geldiğinde kebapçıya gidip “şirin görünme” ayaklarına yatmıştı, hani…

*

Birleşik Haydutlar Devleti’nin Büyükelçileri, yıllardır -resmigeçit yapar gibi- Ankara’ya gelir gider…

Ancak biri var ki, o hiç gitmez; hep yerinde kalır…

-İçeriden bir “Büyükelçi” gibidir…

Köşesinde gitarını “Batı’sının, Amerika’sının çıkarları için” tıngırdatır…

ABD’nin Ankara’daki Daimi Temsilcisinden hatta Büyükelçisinden farksızdır!

*

Amiral (Battı) Gemisi’ndeki şu “bir nevi diplomat” Sedat Ergin’den bahsediyorum.

*

Kendisi “Gölge CIA” diye anılan Stratfor’un 323 plakalı elemanıdır!

ASLINDA NEDİR?

Mister Ergin, epeyce bir süredir Türkiye’nin geleneksel dış politikaya dönmesinin hayaliyle yaşıyor.

“Geleneksel diplomasiye dönelim” demek mi?

Aslında “Batılı-Amerikancı politikalarla hep uyum içinde olalım. Onlara karşı çıkmayalım, taleplerini itina ile yerine getirelim” demektir!

Bir başka deyişle…

“Bizi hedef aldıklarında, sesimizi çıkarmayıp kabullenelim. Zinhar hakkımızı aramayalım” manasına gelir!

BAŞLARINA GELEN

Türkiye’nin ABD’den bağımsızlaşma süreci, içerideki Sedat Ergin’giller Familyasını acayip rahatsız ediyor.

Ankara’nın Batı Kulübünün yörüngesinden çıkmış olmasından dolayı, muazzam bir hayal kırıklığı yaşıyorlar.

Türkiye’mizin ABD’nin “Gizli Sömürgesi” olduğu o upuzun yıllar, geçmişte kaldı…

Bu hakikat, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin berhava edilmesiyle perçinlendi.

Son altı senede ise kemikleşti.

*

15 Temmuz’da piyonu FETÖ’sünün eliyle Türkiye’de demokrasiyi rafa kaldırmak isteyen Haydut Devlet ABD…

Bu yaptığının hesabını vermek yerine, ikide bir Türkiye’ye “demokrasi” hikâyesi anlatıyor!

Keza…

İçerideki iliştirilmişleri, işbirlikçileri, plakalı elemanları da aynı Amerikan tıraşını yapıyorlar.

ANKETİN ARDINDAN

“Daimi Amerikan Büyükelçisi” Sedat Ergin, “Batı’dan uzaklaşma yönelişi Türkiye’yi nereye götürür?” sualiyle feveran etmeyi sürdürüyor.

“Metropoll” kamuoyu araştırma şirketinin anketinden çıkan sonuçlar, onun endişelerini zıplatmış vaziyette…

Mesela…

“Türkiye’de Rusya ve de Çin ile ilişkilerin geliştirilmesine öncelik verilmesini savunanlar” ilk kez AB ve ABD seçeneğini tercih edenlerin önüne geçmiş!

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“-Eyvah ki, eyvah: Nasıl bir felakettir bu!

-Batı’dan kopuyoruz: Başımıza taş yağacak desenize!”

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Durun, daha “felaket neticeler!” bitmedi:

Aynı araştırmada “ABD’yi düşman olarak algılayanların oranı Yüzde 41’e çıkmış…”

-Yapmayın: Mister Kafadan Pulitzergin’e inme inecek neredeyse!

OPTİK ÇARPITMA

Yahu, ABD’nin Türkiye’mize bunca yıldır yaptığı sistematik düşmanlığı hesaba katarsak; şu “Yüzde 41” çok az kalır!

Hem…

Türkiye’mizin, Rusya ve Çin’le ilişkilerini geliştirmesi; İçimizdeki Amerikancılara neden batıyor ki?

*

Türkiye’nin ABD’nin yörüngesinden çıktığı doğrudur ve bu fevkalade güzel bir gelişmedir.

Amma velakin…

Bu durum, Ankara’nın tutup Moskova’nın veyahut Pekin’in yörüngesine girdiği/gireceği anlamına zinhar gelmiyor.

-Nedir?

-Bağımsız Müslüman Türkiye Cumhuriyeti, sadece kendi eksenindedir!

ŞAH “MAT”

Mister Ergin “Unutmayalım ki, Türkiye’nin Batı’ya yönelişi, Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren çok temel bir tercihtir” diyerek bu kez de Atatürk üzerinden Ankara’ya salvo yapıyor.

Hal böyleyken: Atatürk’ün “Bağımsızlık benim karakterimdir” cümlesini yok etmesi gerekiyor!

Ama işte bu mümkün değil: Çünkü zurnanın zırt dediği yahut gitarının tellerinin koptuğu yer tam da burasıdır!

İŞTE “MANDRAKE”

007 Ertuğrul Özbaydın’ın Fahri Pulitzer’lisi Sedat Ergin, şu gözbağcılığı da ihmal etmiyor:

“Batı dediğimizde, aynı zamanda evrensel hukuk, demokrasi ve bu değerler üzerinde temellendirilen bir yönetim biçimi ile yine bu değerlerle birlikte yaşama tercihini anlıyoruz.”

*

Batıcı zırvalara karnımız tok, bizim… (...)"