“Mister Fehmi” yine kafa çıkardı! Sen kendi dalgana bak aslanım

Abdullah Gül’e olan yakınlığı ile bilinen Fehmi Koru, kişisel web sitesi fehmikoru.com’da yayınladığı yazılarla kendini tatmin etmeyi sürdürüyor.

"İngiliz ekolü"nden gelen Koru, bu defa da "AK Partililer telaştan düşünmüyorlar, onlar namına düşündüm. Zor bir döneme girdikleri kesin…" başlığı altında türlü herzeler yumurtladı.

Koru, söz konusu yazısında özetle şunları kaydetti:

"Uzun iktidarların kaçınılmazı ‘yorgunluk’ bir süredir AK Parti’de her düzeyde belli oluyor.

Geçen seçim öncesinde bazı belediye başkanlarını ‘metal yorgunluğu’ ileri sürerek dönemleri bitmeden görevlerini bırakmaya zorlamıştı AK Parti; tespit doğruydu, ancak yöntem yanlıştı ve son yerel seçimde o illerin çoğunda belediye başkanlıklarını rakip partilere kaptırdı.

Siyaseten yanlışlıklar şimdilerde de kendini belli ediyor.

‘Metal yorgunluğu’ etkisini daha geniş biçimde hissettiriyor.

AK Parti genel başkanı sıfatı da bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 15 seçim üst üste partisine oy vermiş kitlelerde çözülme olduğunu fark etmesi üzerine, onlardan ‘son bir defa daha’ olduğunu özellikle belirterek desteklerini sürdürme talebinde bulunması, o yorgunluğun dışa vurumu bana göre.

Tayyip Erdoğan’ın yakında -hem de pek yakında- başlarında olmayabileceği, AK Parti’nin en son çözülecek çekirdek seçmen kitlesinde de şaşkınlığa yol açmış olmalı.

AK Partililer kendilerini Erdoğan’ın başlarında bulunmayacağı bir döneme hazırlamış değiller.

Erdoğan başlarında bulunmadığı takdirde iktidar olabilme ihtimallerinin çok zayıf olduğunu en iyi AK Partililer biliyor.

Yalnız iktidarı da değil, Tayyip Erdoğan yoksa AK Parti parti olarak da varlık sebebini kaybedebilir."