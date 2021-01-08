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Dünya Misrata Havaalanı 5 ay sonra yeniden açıldı
Dünya

Misrata Havaalanı 5 ay sonra yeniden açıldı

Libya’nın Misrata kentindeki uluslararası havaalanı, 5 aylık aradan sonra uçuşlara yeniden başladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 16:31:00 -
Misrata Havaalanı 5 ay sonra yeniden açıldı

Havaalanı yönetiminin yaptığı açıklamada, ilk uçuşun dün Libya’nın özel bir havayolu şirketi ile Tunus’a yapıldığı belirtildi. Havaalanı Müdürü Adil Gazit, havaalanının geliştirilmesi ve yolcu salonunun yenilenmesi için Türk şirketi Albayrak Holding ile görüşmekte olduklarını kaydetti.

Havaalanında geçen yıl 4 Ağustos’ta kaza sonucu çıkan yangın nedeniyle hava trafiği durdurulmuştu.

Misrata, başkent Trablus ve Bingazi’nin ardından Libya’nın üçüncü büyük kenti durumunda. Misrata sahilinde ise Türk deniz üssü bulunuyor. Türkiye kentin genel güvenliğini de bizzat kontrol ediyor.

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