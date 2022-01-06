Mişöriz (Arnavut pilavı) tarifi, nasıl yapılır?

Mişöriz (Arnavut pilavı) tarifi

Mişöriz (arnavut pilavı) malzemeleri

700 gram tavuk baget ya da but

3 su bardağı pirinç

6 su bardağı tavuk suyu

1 yemek kaşığı domates salçası

100 gram tereyağı

Tuz

Karabiber

Kırmızı toz biber

Mişöriz nasıl yapılır?

Tavukları düdüklü tencereye alıp üzerine 8 su bardağı su ekleyin. Kapağını kapattığınız tavukları haşlanmaya bırakın. Tavuklar haşlanırken soğanı yemeklik doğrayın. Tereyağını bir tencerede ısıtıp soğanları yağda kavurun. Salçayı, tuzu ve baharatları ekleyip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin. Pirinçleri yıkayıp süzün ve tenceredeki soğanlara ilave edin ve 5 dakika daha kavurun. Pirinçleri bir fırın kabına aktarın. Tavuğun haşlama suyunu süzüp pirinçlerin üzerine ekleyin. Önceden 180 derecede ısıttığınız fırına verdiğiniz pilavı 10 dakika kadar fırınlayın. Ardından tavukları da pirinçlerin üzerine dizip tepsiyi yeniden fırına verin. Sıcaklığı 200 dereceye çıkarıp 20 dakika daha pişirin. Tavuklar iyice kızaracak ancak pilav hafif sulu kalacak şekilde olmalı. Bu nedenle pilav suyunu tamamen çekerse fırından almadan önce üzerine 1 kepçe kadar daha tavuk suyu gezdirebilirsiniz. Üzerine bir tepsi kapattığınız pilavı 10 dakika dinlendirip demlendirin. Ardından sıcak servis yapın. Afiyet olsun.

Mişöriz nedir?

Mişöriz ve diğer adıyla büryan olarak da bilinen bu nefis lezzet dediğimiz gibi Arnavut mutfağının en bilinenlerinden. Arnavutça'da mish “et” demek, oriz “pirinç” demek, yani etli pilav anlamına gelmiş oluyor ismi. Hem etle hem de tavukla yapılabilen mişörizi yapması oldukça pratik ve tadı efsane