  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Misli.com Sultanlar Ligi’nde sezon yarın başlayacak
Spor

Misli.com Sultanlar Ligi’nde sezon yarın başlayacak

Sezonun açılış maçında Aydın Büyükşehir Belediye ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya gelecek

Yeniakit Publisher
2020-09-10 12:05:11 -
Misli.com Sultanlar Ligi’nde sezon yarın başlayacak

ANKARA (AA) - Voleybolda, Misli.com Sultanlar Ligi’nde 2020-2021 sezonu yarın Aydın'da açılacak.

Mimar Sinan Spor Salonunda oynanacak açılış maçında Aydın Büyükşehir Belediye ile Galatasaray HDI Sigorta mücadele edecek.

Müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Sezonun ilk haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

11 Eylül Cuma:

19.00 Aydın Büyükşehir Belediye-Galatasaray HDI Sigorta (Mimar Sinan)

12 Eylül Cumartesi:

12.00 PTT-Kuzeyboru (TVF Başkent)

14.00 Fenerbahçe Opet-Beşiktaş (TVF Burhan Felek)

14.30 Eczacıbaşı VitrA-Sistem9 Yeşilyurt (Eczacıbaşı)

15.30 Çan Gençlik Kale Spor - İlbank (Çan Şehit İbrahim Eriç)

16.00 Karayolları-VakıfBank (TVF Başkent)

17.00 Nilüfer Belediyesi-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (TVF Cengiz Göllü)

Türk Hava Yolları-Sarıyer Belediyesi (Ertelendi)


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cübbeli Ahmet Hoca'dan şoke eden açıklama: HDP'nin 10 tarikatla bağlantısı var
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan şoke eden açıklama: HDP'nin 10 tarikatla bağlantısı var

Cübbeli Ahmet Hoca Efendi katıldığı televizyon programında, terör sevici HDP'nin 10 tarikatla bağlantısının olduğunu söyledi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 şehir için yeni karar
Gündem

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 şehir için yeni karar

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 şehir için yeni kararlar alındı.
Türkiye geneli için yeni koronavirüs kararı
Gündem

Türkiye geneli için yeni koronavirüs kararı

İçişleri Bakanlığı ölümcül koronavirüs tedbirleri kapsamında yarın gerçekleştirilecek denetimlerle ilgili 81 il valiliğine genelge gönderdi...
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı