Misket köfte tarifi, nasıl yapılır? Kolay misket köfte tarifi
Misket köfte ismini misket boyutunda şekillendirilmesinden alan misket köfte tarifi nasıl yapılır?
Misket köfte ismini misket boyutunda şekillendirilmesinden alan misket köfte tarifi nasıl yapılır?
Malzemeler
Köftesi İçin ;
250 gram kıyma
1 türk kahvesi fincanı kısırlık bulgur
1 adet rendelenmiş soğan
tuz, karabiber, nane, kekik, pul biber
Köfteleri bulamak için bir miktar un
Yemeği İçin ;
2 adet patates
1 adet havuç
1 yemek kaşığı salça
1 yemek kaşığı un
tuz, su
Yapılışı
Köftelik malzemeleri uygun bir kapta yoğuralım. Misket büyüklüğünde parçalar koparıp elimizde güzelce yuvarlayalım. Una bulayalım ve havucu yuvarlak şekilde patatesleri yemeklik olarak doğrayalım. Sıvı yağda havuçları kavuralım ve kavrulunca salçayı ekleyelim, karıştıralım. İstediğimiz miktarda su ilave edelim. Su kaynayınca unladığımız köfteyi ve patatesleri ekleyelim. Ufak bir kasede 1 yemek kaşığı unu yemeğin kıvam alması için sulandırıp ilave edelim. Köfte ve patatesler pişince yemeğin altını kapatalım. Afiyet Olsun…