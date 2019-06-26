Misis’ten çıkan tarihi eserler Adana Müze Kompleksi’nde sergileniyor

Yüreğir Belediyesi koordinatörlüğünde 2012 yılından bu yanaMisis’te devam eden arkeolojik kazılarda çıkan tarihi eserlerin bir kısmı Adana Müze Kompleksinde sergilenmeye başlandı.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocispir, Roma, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüze kadar yaşamın kesintisiz sürdüğü Misis’te devam eden arkeolojik kazıların çok önemli olduğunu belirterek, ’’Kazılarda elde edilen bulgulara göre Misis 7 bin yıllık geçmişi olan bir yer. Arkeolojik kazılar devam ettikçe tarihe ışık tutacak çok önemli eserlerin ortaya çıkacağı tahmin ediliyor. Buradan çıkan eserlerin küçük bir kısmı Adana Müze Kompleksinde sergileniyor. Bir taraftan da kazı çalışmaları devam ediyor. Tarihi ve doğal güzellikleriyle Antik Kent Misis’i sadece Türkiye’ye değil dünya tanıyacak" dedi.

Misis’te yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla bölgenin turizm açısından da önemli bir merkez olacağını söyleyen Kocaispir, ’’Devam eden kazıların yanı sıra kervansaray ve 2 adet su değirmeni restorasyonu tamamlandı. İşlevsel değerini geçen zaman içerisinde yitiren ve bu nedenle yok olmaya yüz tutan su değirmenlerini, otantik yapısıyla toplum hayatına tekrar kazandırılarak özgün yapısı korunarak restore edildi’’ diye konuştu.

Kazıların uzman ekiplerin kontrolünde sürdüğünü belirten Başkan Kocaispir, ’’İtalya Roma Ulusal Araştırma Konseyi Prof. Dr. Anna Lucia D’Agata,Pisa Üniversitesi’nden Prof. Dr. Giovanni Salmeri’nin yanı sıra restaretör, arkeolog, sanat tarihçisi, filolog, heykeltıraş, ressam, topograf, fotoğraf sanatçısı ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla devam ediyor. Kazılardan çıkarılan bütün parçalar çok yönlü olarak araştırılıp yetkililere teslim ediliyor. Araştırmaları tamamlanan eserler Adana Müzesi’nde sergileniyor’’ dedi.