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Medya

Mısırlı sunucuya canlı yayında maymun saldırdı

Canlı yayında kucağında sevdiği maymunun saldırısına uğrayan Mısırlı sunucu, stüdyoyu terk etmek zorunda kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 14:39:00 - 2020-05-28 14:40:13

 

Ekran önü her sunucu için unutulmaz bir tecrübe olsa da yaşanan aksaklıklar yıllar geçse de hafızalardan silinmiyor.

 

Mısırlı televizyon sunucusu Lobna Asal da bu kötü tecrübeyi yaşayan isimlerden oldu.

 

Canlı yayına kucağına maymun alan Asal, bir süre onu sevdi.

 

Maymun bir anda saldırınca neye uğradığını şaşırdı

 

Ancak kısa bir sürenin ardından maymun birden bire hareketlenmeye başladı. Sunucu daha ne olduğunu anlayamadan saldırıya maruz kaldı.

 

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