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Dünya

Mısırlı spikerin Türkiye sözleri olay oldu! Türk ordusuna öyle bir benzetme yaptı ki...

Mısır'daki Mekameleen TV spikeri, Türkiye ile Mısır'ın askeri gücünü karşılaştırdı. Spikerin canlı yayında TSK ile ilgili 'Halifenin ve Fatih’in Ordusu' nitelemesi Mısır'da büyük ses getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 22:51:00 -

Müslüman Kardeşler ile olan bağlantısıyla bilinen ve genel merkezleri İstanbul’da bulunan Mekameleen TV, Türk Ordusu ve Mısır Ordusunu karşılaştırdı.

Türkİye'yi öven Mısırlı spiker, olaylara gerçekçi bakılması gerektiğini ve Mısır’ın Türkiye karşısında şansı olmadığını ifade etti.

Öte yandan, Türk ordusunu “Halifenin ve Fatih’in Ordusu” olarak niteleyen spiker, darbeci Sisi’nin Türkiye ile uğraşmaması gerektiğini söyledi.

Spikerin sözleri Mısır'da gündem oldu. (Kaynak: Wights of Salem)

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