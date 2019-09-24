Mısırlı lider eylemlerin perde arkasını Akit'e anlattı: Mısırlılar bu zulümden kurtulmaya kararlı!

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Mısır Fazilet Partisi Genel Başkanı ve Ümmet Akımı lideri Mahmud Fethi, Akit TV'nin sorularını cevapladı.

Türkiye'ye çeşitli temaslarda bulunmak için gelen Mahmud Fethi, Akit Medya Grubu'nu da ziyaret etti.

"Mısırlılar zulme karşı sokalara çıktı"

Mısır'da başlayan protestolarla ilgili konuşan Fethi, konunun sadece ekonomik olmadığını, insanların Abdülfettah Sisi'nin dikta yönetimine 'artık yeter' demek için meydanlara çıktığını belirtti. "İnsanlar askeri dikta zulmünden kurtulmak için protesto gösterileri için sokaklara çıktı." diyen Fethi, "İnsanlar sadece ekonomik meselleler için sokaklara çıkmadı. Siyasi meseleler ve tutuklanan akrabaları için insanlar proteto gösterilerine başladı" diye konuştu.

"Mısırlılar kendi kendine sokağa çıktı"

Eylemlerin planlı olmadığını belirten Mısırlı lider, zulme karşı Mısırlıların kendi kendine, hür iradeleriyle sokaklara çıktığını söyledi.

Fethi, "İnsanlar zulümden ve askeri diktadan kurtulmak için kendi kendine sokağa çıktı. Biz de parti olarak eylemleri destekliyoruz" dedi.

"Mısırlıların tamamı anlaştı, bu zulümden kurtulacağız"

Eylemlerin başarıya ulaşağını söyleyen Fethi, "İnsanlar Mübarek zamanındaki gibi eylemleri sonuna kadar götürmekte kararlı" şeklinde konuştu. Partilerin anlaştığını belirten Mısırlı lider, halkın tamamının anlaştığını söyleyerek "Bu zulümden kurtulacağız" dedi.