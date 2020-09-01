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Aktüel Mısırlı iş adamı Salah Diyab gözaltına alındı
Aktüel

Mısırlı iş adamı Salah Diyab gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-01 13:01:16 -
Mısırlı iş adamı Salah Diyab gözaltına alındı

KAHİRE (AA) - Mısırlı iş adamı ve medya patronu Salah Diyab'ın hakkında yürütülen mali suçlarla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Eş-Şuruk ve El-Yevm es-Sebi gazetelerinin emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberlerine göre, iş adamı Diyab hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Söz konusu haberlerde Diyab'ın birden fazla mali suç isnadıyla gözaltına alındığı belirtilirken daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Diyab, oğlu ve 12 iş adamı 2015'te "kamu malına zarar vermek" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ve tüm mal varlıklarına tedbir konulmuştu. Ardından Mısır savcılığı Diyab'ı ruhsatsız silah ve mühimmat bulundurduğu gerekçesiyle ceza mahkemesine sevk etmişti. 2017 yılında ise 50 bin cüneyh (3200 dolar) kefaletle beraatine karar vermişti.

Mısır'ın en büyük özel gazetelerinden El-Mısri el-Yevm'in kurucusu olan Diyab'ın petrol ve tarım alanlarında büyük yatırımları bulunuyor.


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