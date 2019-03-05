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Mısırlı gazetecinin iki kardeşi ve aileleri Mısırlı güvenlik güçleri tarafından kaçırıldı!

Mısır'da düzenlenen eylemlere destek veren Mısırlı gazeteci Mutez Matar'ın iki kardeşi ve tüm ailesi Mısırlı güvenlik güçleri tarafından kaçırıldı.

05 Mart 2019 Salı 22:25
Mısırlı gazetecinin iki kardeşi ve aileleri Mısırlı güvenlik güçleri tarafından kaçırıldı!

Mısır'da paraların üzerine yazılan "Mutmain ol, yalnız değilsin" mesajıyla düzenlenen eylemlere destek veren Mısırlı gazeteci Mutez Matar'ın iki kardeşi tüm ailesi ile beraber darbeci Sisi'nin güvenlik güçleri tarafından kaçırıldı. 

Paraların üzerine yazılan mesajlara destek vermişti

Mısırlılar, 9 gencin idamı ve 20 kişinin hayatını kaybettiği, 43 kişinin ise yaralandığı tren kazasının ardından çeşitli eylemler düzenlemeye devam ediyorlar

Firavun Sisi'nin zulümlerine direnmeye devam eden Mısırlılar'ın, Mısır cüneyhinin üzerine "Mutmain ol, yalnız değilsin" mesajıyla başlattığı büyük kampanyaya Mısırlı gazeteci Mutez Matar destek vermişti.

Mısırlı gazeteci Mutez Matar, Türkiye'ye yönelik övgüleriyle de biliniyor.

Mısırlı gazeteciden, İmam Hatip düşmanlarının sesini kısacak haber!

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 22:25
  1. Mutez Matar
  2. Mısır
  3. darbeci Sisi

YORUM YAZ

  • ahmetahmet1 sa önce
    ayni kasikci olayi gibi...bu bae-misir-suud vs evanjelik-siyonist kopegi adi kaatilden baskasi degil

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