Mısırlı gazeteciden Ermenistan'ı dumura uğratacak bomba soru! Ermenistan da niye Türk yok?

Bugün itibariyle Ermenistan’da bir tek Türk yaşamamaktadır. Ancak Türkiye’de 150 bin civarında Ermeni kayıt dışı yaşamakta, kayıt dışı çalışmaktadır.

Türkiye vatandaşı olan Ermeniler bu rakamın dışındadır. Türkiye’de yaşayan hiçbir Ermeni’ye bugüne kadar sen Ermeni’sin muamelesi yapılmamış, her bir Türk vatandaşı hangi hakka sahipse, onlarda aynı haklara sahip olarak yaşamaktadırlar. Oysa Erivan’ın nüfus yapısının yüzde 80’i Müslüman Türk nüfustan oluşuyordu. Ama şimdi bir tek Türk orada yaşayamamaktadır. Kimin kime soykırım uyguladığı bu verilerle bile ortadayken Ermeni soykırımı yalanı halen Türkiye üzerinden baskı unsuru olarak kullanılıyor.

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, yayınladığı videoda “Ermenistan da niye Türk yok?” sorusunu yönelterek dikkat çeken tahlillerde bulundu.