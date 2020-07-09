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Dünya

Mısırlı bakan duyurdu: Libya’da konuşlandılar, sınırlarımız için endişeliyiz

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri DAEŞ’in Libya’da konuşlanmaya başladıklarını duyurarak, ‘Mısır’ın batı sınırları için tehlike teşkil ediyor’ dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 12:07:00 - 2020-07-09 12:12:58
Mısırlı bakan duyurdu: Libya’da konuşlandılar, sınırlarımız için endişeliyiz

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, BMGK’da yaptığı konuşmada DAEŞ militanlarının Libya’ya döndüğünü söyledi.

BMGK'da bir oturumda konuşan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, “DAEŞ militanlarının Libya'nın batısındaki bazı kentlerde, özellikle de Sabratha'da yeniden görülmeye başlamasından dolayı çok endişeliyim” dedi.

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Şukri'ye göre, Libya'nın karşı karşıya olduğu tehditler, Mısır’ın batı sınırları için tehlike teşkil ediyor.

Şukri, “Sınırlarımızda, dışarıdan destekle gerçekleşen bu tür bir tehdide tolerans göstermeyeceğiz” dedi.

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