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Dünya Mısır'ın yeni para biriminde camiye sapkınlığı simgeleyen renklerin basılması tepki çekti
Dünya

Mısır'ın yeni para biriminde camiye sapkınlığı simgeleyen renklerin basılması tepki çekti

​Mısır'da taslak olarak basılan yeni 20 poundluk para birimindeki cami figürüne cinsel sapkınlığı simgeleyen renklerin giydirilmesi ülkede büyük tepkilere neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 14:32:00 -
Mısır'ın yeni para biriminde camiye sapkınlığı simgeleyen renklerin basılması tepki çekti

Mısır medyasında yer alan haberlere göre 1 Ağustos'ta yayımlanan para birimlerinin yeni hali, Kasım ayında Mısır Merkez Bankası tarafından basılması planlanıyor.

Ancak taslak halindeki para birimlerinin üzerlerindeki simgeler, ülkedeki sosyal medya platformlarında büyük tepkilere neden oldu.

20 poundluk para biriminin yeni halinde yer alan cami figürü, cinsel sapkınlık olan LGBT'nin renklerine büründürüldü.

Ülkedeki duyarlı sosyal medya kullanıcıları, halkı Müslüman olan bir ülkenin inanç ve ahlak değerleri görmezden gelinerek böyle bir uygulamaya gidilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Halkı Müslüman olmayan Batı ülkelerinin para birimlerinde dahi böyle bir uygulamaya gidilmediğini hatırlatan kullanıcılar, Mısırlı yöneticilerin böyle yaparak Avrupa'ya şirin görünmeye çalıştığını kaydetti.

Tepkilerin ardından açıklama yapan ülkenin Merkez Bankası, para birimlerinin taslak olduğunu ve değiştirilebileceğini belirtti.

 

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