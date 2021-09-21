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Dünya Mısır’ın eski Savunma Bakanı Tantavi öldü
Dünya

Mısır’ın eski Savunma Bakanı Tantavi öldü

Eski Mısır Savunma Bakanı Mareşal Muhammed Hüseyin Tantavi, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 13:45:00 -
Mısır’ın eski Savunma Bakanı Tantavi öldü

Mısır Cumhurbaşkanlığı, eski Savunma Bakanı Mareşal Muhammed Hüseyin Tantavi'nin bu sabah hayatını kaybettiğini duyurdu.

31 Ekim 1935'te doğan Tantavi, 1956'da Harp Okulu'ndan, ardından Komuta ve Kurmay Koleji'nden mezun oldu. 1967 ve 1973'deki savaşlara katıldı.

1991'de Savunma Bakanı ve Silahlı Kuvvetler Baş Komutanı olana kadar görevlerde yükseldi ve 1993'te Mareşal rütbesini aldı.

Tantavi, Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi başkanı sıfatıyla Mısır Cumhurbaşkanlığını üstlendi.

Devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, Arap Baharı'ndaki halk ayaklanmalarının ardından 11 Şubat 2011'de istifa ederek yetkisini Tantavi başkanlığındaki Mısır Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyine devretti.

Mısır'daki seçimleri kazanan merhum Muhammed Mursi, 12 Ağustos 2012'de Tantavi'yi emekliliğe sevk etti. 

 

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